Prinţul Harry s-a întors în Marea Britanie, după misiunea din Afganistan

Prințul Harry s-a întors în Marea Britanie, după misiunea din Afganistan

Ştire online publicată Vineri, 25 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Prințul Harry s-a întors în Marea Britanie, după ce a efectuat o misiune de 20 de săptămâni în Afganistan în calitate de copilot pe un elicopter de luptă, a anunțat Ministerul britanic al Apărării. Londra a anunțat că prințul, al treilea în ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii, a părăsit Afganistanul.„A fost formidabil, a fost o experiență teribilă (...) Sunt bucuros să mă întorc”, a declarat prințul, la sosirea la baza Royal Air Force din Brize Norton, în sudul Angliei. Acesta a insistat să atenueze declarațiile susținute despre talibani într-un interviu difuzat luni, în care afirma că a ucis câțiva dintre ei. „Când porți uniformă ți se cere să faci lucrurile pe care trebuie să le faci”, a declarat el. În același interviu, realizat în timpul misiunii în Afganistan, prințul Harry a făcut o paralelă între rolul său de pilot și jocurile video: „Îmi place să cred că degetele mele sunt folositoare”, a declarat el. Gluma sa a generat replici sarcastice din partea unui purtător de cuvânt al talibanilor. „Sunt 49 de țări cu armament puternic care nu reușesc să învingă mujahedinii, iar acum, prințul vine și compară acest război cu jocurile sale, cu PlayStation”, a ironizat Zabiullah Mujahid. „Nu tratăm cu seriozitate comentariile sale, deoarece am văzut cu toții și am auzit că la întoarcerea din Afganistan, mulți soldați străini (...) dezvoltă probleme mentale”, a adăugat el. Presa britanică a criticat, de asemenea, aceste declarații și difuzarea lor de către Ministerul britanic al Apărării. „Problema nu este să știm de gândește Harrry. Prințul nu gândește. Prințul pare incapabil să gândească (...). Problema este să știm ce a gândit Ministerul Apărării când a permis difuzarea interviului sub această formă”, apreciază The Independent într-un editorial publicat miercuri.