Prinţul Harry, recompensat pentru susţinerea militarilor răniţi

Prințul Harry, recompensat pentru susținerea militarilor răniți

Ştire online publicată Miercuri, 09 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Prințul Harry, al treilea în ordinea succesiunii la tronul Angliei, a fost recompensat, la Washington, de o organizație americană, pentru ajutorul acordat asociațiilor de binefacere care susțin militarii britanici și americani răniți, transmite AFP.Prințul, care a fost în Afganistan, a primit premiul din partea Atlantic Council, organizație americană de promovare a cooperării transatlantice și a securității internaționale, pentru angajamentul său alături de organi-zații ca Walking with the Wounded, ABF The Soldiers Charity și Help for Heroes. El a participat, anul trecut, la o expediție la Polul Nord, alături de foști combatanți ai armatei britanice răniți în Afganistan, pentru a strânge fonduri în beneficiul asociației Walking with the Wounded.În vârstă de 27 de ani, Prințul Harry a fost întâmpinat de un grup de tinere admiratoare în fața hotelului Ritz Carlton din capitala americană, unde a avut loc gala Atlantic Council.Fiul prințului Charles și al prințesei Diana a terminat de curând un stagiu de instruire de 18 luni de copilot pe elicopterele Apache și a spus că dorește să se întoarcă în Afganistan. El a petrecut zece săptămâni în această țară, în 2007-2008, alături de trupele britanice, însă misiunea lui, ținută secretă, a fost scurtată după ce presa străină a anunțat prezența sa în Afghanistan, de teamă să nu fie o țintă pentru talibani sau să nu fie răpit.