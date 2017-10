Prinţul Harry a ucis un lider al talibanilor

Prințul Harry a ucis un lider al talibanilor

Sâmbătă, 22 Decembrie 2012.

Prințul Harry a ucis un lider de gherilă al talibanilor în cursul unei operațiuni militare desfășurate în Afganistan în octombrie, transmite realitatea.net. Prințul în vârstă de 28 de ani - care participă în prezent la operațiunile militare din Afganistan și este poreclit "Marele H" ("Big H") de către colegii de arme - a fost cel care a lansat o rachetă de tip Hellfire spre poziții militare ale talibanilor în cursul unei operațiuni desfășurate în octombrie. "Efectuam o misiune de patrulare și au fost solicitate elicopterele Apache. Am auzit vocea la stația de radiocomunicații și am știut că era Marele H. Au atacat și omorât un comandant al talibanilor", a dezvăluit unul dintre camarazii săi, într-un interviu acordat ziarului The Sun.