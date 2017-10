Prinţul Charles chiar este urmaşul lui Dracula!

Prințul Charles chiar este urmașul lui Dracula!

Luni, 20 Februarie 2012

Cand a spus ca este urmas al lui Tepes, mostenitorul tronului britanic n-a glumit. Familia regala a Windsorilor coboara genealogic pana la dinastia voievozilor Basarabi din Muntenia. Istoriografia noastra nu a dat importanta acestui aspect, in vreme ce istoriografia maghiara, interesata sa scoata la iveala stramosii unguri ai casei regale britanice, a obturat arborele genealogic, exact acolo unde el se intersecta cu domnitorii romani, scrie Realitatea.net.Într-un documentar difuzat anul trecut pe postul de televiziune britanic Travel Channel, prințul Charles al Marii Britanii a declarat că este urmaș al lui Vlad Țepeș. Declarația sa a fost preluată în toată presa internațională, în nimeni n-a luat-o cu adevărat în serios.O anchetă genealogică realizată de Formula AS arată însă că n-a fost vorba de un truc de marketing de promovare a Transilvaniei sau o afirmație hazardată, ci purul adevăr: prințul Charles al Marii Britanii se trage din Vlad Țepeș, supranumit Dracula. Jurnaliștii revistei autohtone au apelat la ajutorul lui Leo van de Pas, coordonatorul uneia dintre cele mai importante baze de date de genealogie din lume, colecționar al unei vaste biblioteci de profil și proprietar al site-ului de internet www.genealogics.org.Intr-un arbore genealogic atat de stufos precum cel al familiei regale britanice, a zecea generatie de dinaintea Reginei Mary, bunica Reginei Elisabeta a II-a, e neverosimil de scurta, doar o "crenguta". O bizarerie trecuta cu vederea. Caci nici unul dintre istoriografii maghiari care incercau sa demonstreze originea ardeleana a mostenitorilor coroanei britanice nu avea interesul sa arate ca acea "crenguta" ducea, intregita, tocmai la familia munteana a Draculestilor, la Vlad Tepes, la fratele sau Vlad al III-lea Calugarul, la tatal sau, Vlad Dracul, la Mircea cel Batran, pana hat, departe, pe la 1300, la Basarab Voievod! Printul Charles nu glumise. Chiar se trage din familia lui Vlad Tepes! Documentele o confirma!"In ziua de azi, lumea foloseste cu prea multa lejeritate termeni ca "stramos" si "urmas". In sens strict genealogic, stramosul Printului Charles nu e Vlad Tepes, ci fratele sau, Vlad Calugarul. Insa, da, Vlad Tepes e in mod cert un unchi stravechi al lui Charles", a explicat Leo van de Pas.