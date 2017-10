Prinţesa Madeleine a Suediei a născut o fetiţă

Prințesa Madeleine a Suediei a născut o fetiță

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Prințesa Madeleine a Suediei, care ocupă locul al patrulea în ordinea de succesiune la tronul țării sale, a născut joi o fetiță, a anunțat vineri Tribunalul de stat suedez, citat de Reuters.Tânăra mamă, în vârstă de 31 de ani, al cărui titlu complet este Madeleine Therese Amelie Josephine, prințesă a Suediei, ducesă de Halsingland și Gastrikland, s-a căsătorit cu expertul american în finanțe Christopher O'Neill în iunie 2013.Cei doi, care locuiesc la New York, au anunțat în septembrie că primul lor copil se va naște în 2014."Oficiul Mareșalului Regatului vă anunță cu mare bucurie că prințesa Madeleine a născut o fetiță, pe 20 februarie, la New York, la ora locală 22.41. Atât mama, cât și bebelușul se simt bine", se precizează în comunicatul emis de autoritățile suedeze.Madeleine, fiica cea mică a regelui Carl XVI Gustaf și al reginei Silvia, s-a căsătorit pe 8 iunie cu Chris O'Neill, în prezența a peste 500 de invitați în rândul cărora s-au aflat numeroși reprezentanți ai caselor regale europene.Cuplul locuiește la New York, unde prințesa Madeleine lucrează ca voluntar pentru World Childhood Foundation, o asociație de caritate înființată în 1999 de mama ei, regina Silvia.Fiica prințesei Madeleine a devenit cel de-al doilea nepot al cuplului regal suedez. Regele Carl XVI Gustaf și regina Silvia au devenit deja bunici în februarie 2012, atunci când prințesa moștenitoare Victoria a născut o fetiță care a primit numele Estelle, scrie Mediafax.