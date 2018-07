Prințesa Hisako, prima vizită în Rusia a unui membru al familiei imperiale japoneze în ultimul secol

Prințesa Hisako, președinta de onoare a Asociației japoneze de fotbal, a părăsit, ieri, Japonia cu destinația Rusia, unde va fi prezentă la finalele Cupei Mondiale de Fotbal, aceasta fiind prima vizită în Rusia a unui membru al familiei imperiale japoneze în ultimul secol, relatează agenția Kyodo.Călătoria întreprinsă de către Prințesa Hisako (64 de ani), văduva Prințului Takamado, are drept scop de a contribui la aprofundarea relațiilor dintre Japonia și Rusia într-un context în care atacul cu un agent neurotoxic din martie împotriva unui spion rus în Marea Britanie a provocat tensiuni între Moscova și țările occidentale.Precedenta vizită a unui membru al familiei imperiale japoneze în Rusia datează din 1916, cu un an înainte de izbucnirea revoluției care a dus la apariția fostei URSS.„Casa Imperială a Japoniei nu are funcție politică, astfel că nu trebuie să fim în pas cu țările occidentale care au boicotat ceremonia de la Moscova de deschidere a Cupei Mondiale”, a declarat un înalt oficial al Agenției Casei Imperiale.Potrivit agenției, Prințesa Hisako intenționează să asiste la primul meci al Japoniei cu Columbia, astăzi, la Saransk, și să viziteze cantonamentul echipei japoneze din Kazan joi. Prințesa va fi prezentă apoi la meciul dintre Japonia și Senegal, ce va avea loc la data de 24 iunie.