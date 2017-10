Prinţesa Charlene de Monaco, însărcinată cu gemeni

Prințesa Charlene de Monaco, însărcinată cu gemeni

Ştire online publicată Duminică, 08 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Prințesa Charlene de Monaco, soția prințului Albert al II-lea, este însărcinată cu gemeni, care se vor naște spre sfârșitul acestui an, a anunțat o sursă din Africa de Sud, țara de origine a prințesei, potrivit Mediafax.ro.Prințesa Charlene și prințul Albert al II-lea de Monaco au anunțat pe 30 mai, prin intermediul unui scurt comunicat de presă, că vor deveni părinți, informează dailymail.co.uk."Prințul Albert al II-lea și prințesa Charlène de Monaco au imensa bucurie să anunțe că așteaptă un eveniment fericit", a comunicat Palatul princiar. "Nașterea este prevăzută înainte de sfârșitul anului", a adăugat Palatul princiar monegasc.După o săptămână, prezentatorul sud-african de televiziune Derek Watts, bun prieten cu tatăl prințesei Charlene de Monaco, Mike Wittstock, a anunțat pe Twitter: "Fostul meu coleg de școală Mike Wittstock mi-a telefonat și mi-a spus că fiica lui este însărcinată cu gemeni. Felicitări pentru prințesa Charlene și prințul Albert!".Potrivit presei britanice, prințesa Charlene urmează să nască în luna decembrie.Prințul Albert și Charlene s-au căsătorit în iulie 2011, în cursul unei ceremonii fastuoase la Palatul princiar la care au participat circa 800 de invitați de marcă.Cetățenii principatului Monaco așteptau cu nerăbdare anunțul nașterii unui prinț care să perpetueze dinastia Grimaldi, care are 700 de ani.Prințul Albert are deja doi copii - Jazmin Grace Grimaldi, în vârstă de 22 de ani, și Alexandre Coste, în vârstă de 10 ani -, însă ei provin din relații anterioare ale prințului monegasc și nu dintr-o căsătorie. Doar primul copil născut din căsătoria prințului Albert al II-lea va putea să urce într-o bună zi pe tronul bogatului principat din sudul Franței.