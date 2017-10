Principalele bănci greceşti au fost recapitalizate cu 18 miliarde de euro

Principalele bănci grecești au fost recapitalizate cu 18 miliarde de euro

Ştire online publicată Miercuri, 30 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Primele patru bănci comerciale grecești (National Bank of Greece, Alpha Bank, EFG Eurobank și Piraeus Bank) au primit o injecție de capital în valoare de 18 miliarde de euro în vederea recapitalizării lor, a declarat, pentru AFP, o sursă din interiorul Fondului de stabilitate financiară din Grecia.„Am dat ordinul pentru eliberarea acestor sume și acest lucru înseamnă finalizarea procedurii”, a declarat sursa. Injecția de capital s-a derulat sub forma unor obligațiuni provenind de la Facilitatea Europeană pentru Stabilitate Financiară.Potrivit sursei citate, National Bank of Greece a primit 7,43 miliarde de euro, Alpha Bank a primit 1,9 miliarde de euro, EFG Eurobank a primit 3,97 miliarde de euro, iar Piraeus Bank a beneficiat de o injecție de 4,7 miliarde de euro, sub formă de obligațiuni, în conformitate cu decizia Băncii Centrale a Greciei.Acordul de ștergere cu 105 miliarde de euro a datoriilor Greciei, convenit cu creditorii privați în luna martie a acestui an, a antrenat pentru băncile comerciale grecești pierderi semnificative în portofoliile lor de obligațiuni guvernamentale.Principalele bănci din Grecia sunt prezente și pe piața din România: National Bank of Greece (NBG) este acționar majoritar la Banca Românească, EFG Eurobank controlează Bancpost, alături de Alpha Bank, Piraeus Bank și ATE Bank (fosta Mindbank).