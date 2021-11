Primul stat din vestul Europei care introduce din nou carantina

Nici Germania nu stă mai bine. Vineri s-au înregistrat peste 48.000 de cazuri noi, aproape de recordul de joi. Decesele au fost, însă, mai puține ca în România: 191 în 24 de ore, la o populație de 83 de milioane de germani.

Cu o rata de vaccinare de 68%, Marea Britanie are din nou sistemul medical sub o intensă presiune. De câteva săptămâni se înregistrează 40 de mii de cazuri noi zilnic. Însă rata de infectare nu se oglindește și în numărul de decese, sub 300 pe zi, la o populație de 68 de milioane de oameni.