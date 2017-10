Primul centru de medicină hiperbară din ţară se va deschide la Constanţa

Maxima zilei: „Nu există boală de care nu ne-ar vindeca o lacrimă ce-ar începe să cânte”. (Emil Cioran)

Primul centru de medicină hiperbară din țară se va deschide la Constanța

Fără oxigen, nu putem trăi. În afară de asta, oxigenul poate fi utilizat în scop terapeutic. Medicina hiperbară utilizează acest tip de terapie. Oxigenul este administrat corpului uman în mediu de presiune crescută. Așadar, oxigenul ne readuce la viață. În acest an, la Constanța, se va deschide primul centru de medicină hiperbară din România. Dr. Aurelian Ivașcu, medic specia-list chirurgie generală, asistent universitar, și dr. Ion Bogdan, medic cu o bogată experiență în domeniu, care profesează în Germania, alături de alți doi parteneri germani, au pus bazele acestui centru. Cum se efectuează oxigenoterapia hiperbară? Pacienții intră într-o „încăpere” numită barocameră. Presiunea crește foarte lent, iar bolnavii inspiră oxigen prin mască. În tot acest timp, stau confortabil pe un fotoliu, pot citi, se pot relaxa. Pacienții sunt monitorizați video și EKG. De asemenea, există comunicare cu exteriorul. Ședința poate dura între 30 de minute și 30 de ore, în funcție de afecțiune. Medicul Aurelian Ivașcu spune că pacientul nu simte niciun fel de disconfort. Tratează boli grave În lume, medicina hiperbară este utilizată cu succes pentru tratarea unor boli foarte periculoase, așa cum sunt gangrena gazoasă (infecție deosebit de gravă a țesutului muscular) sau antraxul. De asemenea, are efect de eliminare a monoxidului de carbon și a altor gaze toxice cu afinitate crescută pentru hemoglobină. Tocmai de aceea, este utilizată cu succes în tratarea persoanelor intoxicate cu monoxid de carbon în urma incendiilor. Oxigenoterapia hiperbară - ne explică medicul - stimulează angioneogeneza, adică formarea de vase capilare mici, fiind utilizată în tratarea ulcerelor diabetice, varicoase, a dermatitelor care apar după radioterapie precum și în tratamentul arsurilor. De asemenea, pacienții cu fracturi se pot reface de patru ori mai repede, deoarece consolidarea calusului osos este stimulată de oxigenoterapie. Medicina hiperbară este utilizată cu succes și în tratarea tinitusului (țiuituri în urechi). „Medicina hiperbară este de un real folos, prin eficacitatea și eficiența tratamentelor instituite. Utilizând această tehnologie, putem salva vieți sau îmbunătăți calitatea vieții multor pacienți”, a declarat dr. Aurelian Ivașcu, administratorul centrului. Formare profesională pentru medici Colegiul Medicilor Constanța și-a dat avizul pentru înființarea centrului de medicină hiperbară de la Constanța. Societatea EUROHIPERBAR a fost înregistrată în registrul cabinetelor medicale, iar în prezent se desfășoară procedura de obținere a autorizației sanitare de funcționare, după cum a precizat dr. Ivașcu. Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale, din cadrul Ministerului Sănătății, a omologat barocamera, care are 14 locuri pe scaune sau patru locuri pentru targă. Are două compartimente - unul pentru bolnavi și altul, la intrare, unde personalul specializat poate intra în cazul în care există vreo urgență. După deschidere, centrul EUROHIPERBAR va desfășura atât activitate de tratament, cât și de formare profesională și cercetare. În țara noastră, sunt foarte puțini specialiști în domeniu, așa că medicii care vor dori să obțină competența în medicina hiperbară vor putea urma cursuri sub îndrumarea dr. Mircea Manea, coordonatorul programului de medicină hiperbară prin Centrul de Formare Profesională București. Deocamdată, procedurile de medicină hiperbară nu pot fi decontate de stat, pentru că, în țara noastră, oxigenoterapia hiperbară nu este introdusă în nomenclatorul de proceduri al Casei de Asigurări de Sănătate. „Am făcut demersuri, sperăm să se introducă cât mai rapid, pentru a fi prevăzut buget și pentru această terapie”, a declarat dr. Ivașcu. Cu privire la efectele oxigenoterapiei hiper-bare vom reveni și în edițiile viitoare ale ziarului.