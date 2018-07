Primele IMAGINI cu românca acuzată de spionaj în Rusia







Cu această ocazie, jurnaliștii ruși au putut să o filmeze și să o fotografieze pentru prima dată de la reținerea ei, scrie Publica.md.



Carina Țurcan, fostă membră în consiliul de administrație al "Inter RAO", a făcut recent primele declarații. Ea a susținut că acesta este un test pe care este convinsă că îl va depăși. Ea este acuzată că oferea României informații despre livrările de energie electrică în Crimeea și Donbass.



Instanța de la Moscova a hotărât că arestarea Carinei Țurcan este legitimă, ea fiind acuzat de spionaj în favoarea României, informează presa rusă.



Carina Țurcan respinge toate acuzațiile ce îi sunt aduse, a declarat avocatul ei, Dmitri Tsuprik, pentru agenția de știri Tass.



"Nu înțelege de ce este acuzată și nu are nicio informație despre ce (infracțiune) ar fi comis. Crede că acest caz are drept scop înlăturarea ei din funcție", a declarat avocatul.



Dacă va fi găsită vinovată, Carina Țurcan riscă până la 20 de ani de închisoare. Ea are cetățenie rusă și română, iar la cea moldovenească a renunțat în 2016. Totuși, ea nu a cerut până acum asistență consulară din partea autorităților române.