Primele cazuri de gripă ar putea apărea la Constanţa în prima parte a lunii viitoare

Medicii infecționiști avertizează:

Primele cazuri de gripă ar putea apărea la Constanța în prima parte a lunii viitoare

În prima jumătate a lunii viitoare, ne putem aștepta la apariția primelor cazuri de gripă la Constanța, a declarat, ieri, conf. univ. dr. Sorin Rugină, managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța În aceste condiții, medicii ne recomandă să ne vaccinăm. Medicul a declarat că, până în prezent, nu a existat niciun caz confirmat de gripă. În plus, numărul de infecții respiratorii se situează sub limitele maxime așteptate pentru această perioadă. Potrivit dr. Mihaela Dinisov, directorul executiv adjunct al Autorității de Sănătate Publică a județului Constanța, săptămâna trecută, 636 de persoane au fost diagnosticate cu pneumonie, iar 120 au necesitat spitalizare. De asemenea, 1.232 de constănțeni au fost diagnosticați cu infecții acute ale căilor respiratorii, iar 75 au avut nevoie de spitalizare. În județul Constanța, a fost raportată o singură suspiciune de gripă în acest sezon. Pacientului i-au fost recoltate probe serologice care au fost trimise la Institutul Cantacuzino, din București. Analizele nu au confirmat diagnosticul de gripă. Dr. Dinisov a explicat că, față de aceeași perioadă a anului trecut, datele statistice arată o scădere cu 37% a numărului de îmbolnăviri. Pentru a preveni contractarea gripei, medicii recomandă să ne spălăm pe mâini cât mai des. Încă ne mai putem vaccina antigripal. De asemenea, este foarte important ca, pentru creșterea imunității, să consumăm cât mai multe legume și fructe, în special citrice, dar și produse pe bază de echinacea. Deși au simptome comune, gripa și virozele pot fi diferențiate. În cazul gripei, în afară de febră sau de secreții nazale, bolnavul are dureri musculare pe tot corpul, dureri de cap și de glob ocular. În caz de gripă, este nevoie de prezentarea la medic, întrucât situația este mai gravă decât în cazul unei viroze. Specialiștii recomandă evitarea automedicației în cazul în care aveți simptome care indică gripa.