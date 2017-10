Primarul Tudorel Nădrag şi-a aranjat excluderea din PD-L

Primarul Tudorel Nădrag și-a aranjat excluderea din PD-L

După ce, în urmă cu mai bine de o lună, primarul democrat-liberal din Hârșova forța mâna partidului cu declarații provocatoare, susținând că este dispus să se alăture în orice moment pesediștilor, Tudorel Nădrag a dat, luna aceasta, doctrina de dreapta, pentru cea de stânga. Fără regrete, fără să stea prea mult pe gânduri, Nădrag și-a aranjat, potrivit propriilor declarații, excluderea din Organizația Locală a PD-L Hârșova, asta după ce, în prealabil, demisionase din funcția de lider al pedeliștilor hârșoveni. „Întâi mi-am dat demisia, apoi am găsit niște motivații și mi-am aranjat, cu oamenii mei, excluderea din organizația locală, că doar sunt tăticul lor”, a recunoscut franc Tudorel Nădrag. El a declarat, totodată, că pentru excluderea sa „nu a fost nevoie de acordul liderilor județeni”. Tudorel Nădrag: „Eu am fost întotdeauna de stânga” Edilul Hârșovei n-a așteptat prea mult după excludere, iar după o lună de mandat în calitate de independent, a trecut în tabăra social-democraților, îngroșând în felul acesta numărul localităților roșii din județ. De remarcat este însă faptul că Tudorel Nădrag a fost destul de evaziv în ceea ce privește datele la care au avut loc aceste evenimente. În sensul acesta, el n-a preconizat nici ziua în care și-a depus cererea de adeziune la PSD, nici data la care a devenit membru cu drepturi depline. „O să primesc și carnetul de membru, nu îl am deocamdată”, a mai precizat primarul. Declarându-se pe deplin mulțumit de opțiunea făcută, Nădrag a ținut să reitereze faptul că „banii sunt motivul” pentru care a ales PSD- ul. „Pentru comunitate, pentru oamenii care au nevoie de bani sunt dispus să mă duc la orice partid. Sper să primesc mai multe fonduri de la Consiliul Județean acum, ca primar social-democrat”, a explicat Nădrag. Interesant este însă că, în conformitate cu declarațiile sale, Nădrag intenționa să părăsească PD-L- ul în favoarea PSD- ului încă de dinainte de alegerile locale. „Discuții tangențiale avusesem cu conducerea partidului de dinainte de locale. De fapt, ca om, eu am fost întotdeauna de stânga”, a afirmat el. BPJ- ul susține că excluderea nu e valabilă De cealaltă parte însă, conducerea județeană a PD-L Constanța s-a declarat extrem de surprinsă de excluderea lui Nădrag. Potrivit precizărilor noului lider interimar, Mircea Banias, la întâlnirea de joi dintre liderii PD-L și edil, acesta din urmă nu a făcut nicio declarație vizavi de noua sa apartenență politică. „Eu personal m-am întâlnit joi după amiază cu primarul Nădrag, la Hârșova. A fost una dintre acele deplasări în județ al căror obiectiv este cunoașterea tuturor președinților organizațiilor locale. Dar el nu a suflat niciun cuvânt despre faptul că nu mai e membru PD-L. Chiar din contră, a lăsat să se înțeleagă că s-ar fi răzgândit în ceea ce privește plecarea sa la alt partid”, a explicat Mircea Banias. Se pare însă că excluderea lui Tudorel Nădrag nu este recunoscută de Biroul Permanent Județean al PD-L. „Pentru ca el să fie exclus din partid, Organizația Locală trebuia să invite BPJ-ul la ședința în care s-a luat decizia asta. Ori, cum acest lucru nu s-a întâmplat, excluderea nu e valabilă”, a subliniat Banias. Nu în ultimul rând, el a calificat gestul lui Nădrag ca fiind unul lipsit de fair play. „La întâlnirea de joi, nici măcar nu a avut tăria să spună că nu mai este membru al partidului. PD-L nu încurajează plecarea membrilor dar, pe de altă parte, nici nu ține pe cineva cu forța în partid”, a conchis Banias. Situația lui Nădrag nu este deloc simplificată odată cu plecarea sa la PSD. Legea migrației politice prevede că, în cazul în care un primar părăsește, prin demisie, partidului pe listele căruia a candidat, acesta își pierde mandatul înainte de vreme. În ciuda faptului că Nădrag a migrat la PSD în urma excluderii sale din partid, și nu a unei demisii, pentru moment, statutul său este incert. Asta pentru că BPJ-ul susține că excluderea sa din cadrul PD-L nu s-a făcut conform statului. Potrivit liderului județean al pedeliștilor, conducerea va avea, în viitorul apropiat, o discuție cu Tudorel Nădrag, pentru a reglementa statutul edilului.