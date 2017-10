Primarul şi PSD au pierdut sprijinul romilor la alegerile din iunie

După ce i-au „aruncat din căruță” în 2004

Primarul și PSD au pierdut sprijinul romilor la alegerile din iunie

Sătui de actuala administrație locală care i-a ignorat în ultimii patru ani, romii vor să îl încurce acum pe Mazăre în cursa pentru Primăria Constanța. Aceștia și-au desemnat candidat pentru funcția de primar al municipiului doar pentru ca voturile romilor să nu mai plece spre actualul edil așa cum s-a întâmplat în 2004 când romii susțin că au fost păcăliți. „Acum patru ani am fost împiedicați de Radu Mazăre să ne depunem liste. Am făcut un protocol la nivel județean în care PSD ne-a promis locuri eligibile pe listele de la consiliul local și cel județean. După alegeri însă PSD ne-a aruncat din căruță”, a declarat ieri, candidatul romilor la primărie, Mircea Alexandru, președinte al Partidei Romilor „Pro Europa”. Liderul romilor a mai adăugat că pentru alegerile din iunie romii nu vor mai fi „masă de manevră”. „Nu mai vreau să dăm voturile unor persoane care nici măcar în audiență nu ne-au primit în ultimii opt ani. De opt ani încercăm să ajungem în audiență la el și nu ne-a primit”, a spus Mircea Alexandru. Mircea Alexandru a declarat că este conștient că nu are șanse la funcția supremă, dar este convins că Partida Romilor „Pro Europa” poate obține locuri în consiliul local și cel județean. „Sperăm să obținem cel puțin 10.000 de voturi în Constanța”, a declarat liderul romilor. În premieră, la alegerile din iunie, romii merg pe liste proprii pentru consiliul local și cel județean. Partida Romilor „Pro Europa” a depus liste și în alte 16 localități din județ din totalul de 23 unde are filiale. În celelalte, potrivit declarațiilor lui Mircea Alexandru, romii au optat pentru alianțe cu PD-L. În afară de Constanța, romii mai au candidați și la primăriile Cuza - Vodă și Năvodari. La Cuza - Vodă, localitate unde etnicii romi sunt în proporție de aproximativ 60%, candidatul la primărie este Gheorghe Banu, fratele fostului viceprimar, iar la Năvodari candidatul l-au desemnat în cursa pentru primărie pe Florin Stoian. În cadrul conferinței de presă de ieri, romii au sancționat și pomenile electorale, practici specifice perioadei de campanie. „Luați tot, și pui, și zahăr, și ulei, de la orice partid, dar votați cu neamul vostru!”, a fost îndemnul lui Mircea Alexandru adresat, la final, romilor din județul Constanța.