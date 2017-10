Primarul PD-L Dumitru Nedea se „spovedeşte“ tot sub patrafirul PSD

Primarul PD-L Dumitru Nedea se „spovedește“ tot sub patrafirul PSD

După ce edilul Hârșovei, democrat - liberalul Tudorel Nădrag, a recunoscut că și-a „aranjat excluderea din PD-L”, a venit rândul gospodarului șef din comuna Ion Corvin să-și facă planuri de viitor în alt partid. Potrivit lui Dumitru Nedea, „nu e vorba decât despre revenirea firească” în partidul în care a activat încă din 2000, și anume PSD. Absolvent al Seminarului Teologic din Buzău și fost reprezentant al clerului în perioada 1987 - 2003, Dumitru Nedea a fost viceprimar între 2004 - 2008. Potrivit declarațiilor sale, decizia de a candida a fost „o ambiție personală, ca urmare a certurilor și invidiilor” dintre el și fosta primăriță. Politica… la mica tocmeală „Părintele” Nedea nu a stat prea mult pe gânduri atunci când, în 2006, a primit propunerea din partea Partidului Democrat de a candida pe listele sale la alegerile locale din 2008. „Am plecat din PSD fără certuri, fără să am probleme cu nimeni și am venit la PD-L numai și numai ca să-mi fac ambiția asta: să candidez împotriva primăriței PSD, să-i demonstrez că fără mine ea nu poate câștiga”, a ținut să menționeze Dumitru Nedea. Fostul preot nu se sfiește însă să recunoască faptul că „actualele planuri de revenire la PSD nu au fost făcute de pe o zi pe alta”. Nemulțumit de „lipsa de sprijin în timpul campaniei din partea PD-L, dar și de faptul că nimeni nu a fost în localitatea” al cărei primar a devenit din primul tur, „nici măcar în vizită”, Nedea dă, cât ai clipi, doctrina de dreapta, pe cea de stânga. „Am avut discuții cu Felix Stroe și inclusiv cu Nicușor Constantinescu. A fost un fel de înțelegere cu mult înainte de alegerile locale”, a precizat franc primarul - încă pedelist - Nedea. „Strategii”… electorale Declarându-se absolut convins de faptul că, în viitorul apropiat, va figura din nou pe listele social - democraților fără însă a-și pierde mandatul de șef al administrației publice locale înainte de vreme, Nedea a recunoscut că el mizează, de fapt, pe excluderea sa din cadrul PD-L. „În campania pentru parlamentare am să-i susțin 100 % pe candidații PSD-ului, și nu pe cei democrat-liberali. Și să văd atunci ce o să facă! Tot tre’ să mă dea afară până la urmă, ce-o să facă?!”, este de părere Dumitru Nedea. Gospodarul șef a atras atenția și asupra discuțiilor pe care le-a purtat cu secretarul general al Organizației Județene, Senol Zevri. „I-am spus domnului Zevri că vreau să plec. Sunt supărați, normal că sunt supărați, dar de reproșat nu au ce îmi reproșa, atâta timp cât ei nu m-au ajutat cu nimic”, a subliniat Nedea. Vrabia din mână sau cioara de pe gard?! De cealaltă parte, secretarul general al PD-L a recunoscut că avea idee despre intenția de „dezertare” a primarului din Ion Corvin, însă a precizat că speră „să nu se ajungă, totuși, la situația asta”. „Nu mă pronunț dacă e sau nu de condamnat. Mă îndoiesc însă că, cel puțin până după alegerile parlamentare din toamnă, atât el, cât și vreun alt primar ar da vrabia din mână pe cioara de pe gard”. Zevri a apreciat, de asemenea, că, în opinia sa, „demersul primarului ar fi motivat nu atât de binele personal, cât de cel al comunității”. „Din câte știu eu, primarul a avut discuții cu Nicușor Constantinescu nu neapărat în calitate de lider al PSD, cât de președinte al Consiliului Județean Constanța. A fost o motivare de ordin financiar, de genul «domne, dacă vrei bani, treci la PSD»”, a mai menționat Senol Zevri. Nu în ultimul rând, el a subliniat că, „ținând cont de faptul că sunt șanse ca PD-L- ul să formeze viitorul guvern, ar trebui să se gândească mai bine la ce va fi bine pentru oameni”. „Oricum, chiar dacă Dumitru Nedea își dorește excluderea, nu e atât de ușor să dăm afară din partid un primar. Decizia finală aparține, până la urmă, Biroului Permanent Județean”, a concluzionat Senol Zevri.