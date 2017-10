Primarul Medgidiei, Dumitru Moinescu, în vizorul procurorilor pentru abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave

Primarul Medgidiei, Dumitru Moinescu, în vizorul procurorilor pentru abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța s-au sesizat din oficiu, în urma apariției în presa locală a unui articol, cu privire la comiterea infracțiunii de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave de către primarul municipiului Medgidia, Dumitru Moinescu. Potrivit prim procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, Adina Florea, se efectuează cercetări cu privire la un contract încheiat între Primăria Medgidia și SC „Bonet Industrial“, ce are ca obiect concesionarea serviciului de distribuție a apei potabile și a rețelei de canalizare a orașului către societatea respectivă, care are capital privat. Anchetatorii susțin că există indicii privind efectuarea unei plăți de 1.027.699, 88 lei de către Consiliul Local Medgidia în conturile firmei respective, în condițiile în care aceste plăți ar fi nejustificate. Contactat telefonic, Dumitru Moinescu ne-a declarat că e vorba de o acțiune neserioasă a Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, prin care se continuă decredibilizarea Justiției. „Înainte de a mă anunța pe mine, procurorii dau în presă că fac cercetări împotriva mea. Eu am aflat de la jurnaliști despre această situație. Este vorba de un joc politic, având în vedere că se apropie alegerile. Nu se poate să începi să faci cercetări ca urmare a publicării unui articol calomnios în presă. Practic, o astfel de situație mă împiedică pe mine să dau ziarul în judecată pentru denunț calomnios. Nu este decât o confirmare a faptului că în politică, justiție și presă sunt gunoaie, care apar odată cu apropierea de perioada alegerilor. Este cu atât mai grav cu cât acești procurori sunt plătiți cu câte 2.000 de euro din banii noștri,“ a mai afirmat Dumitru Moinescu.