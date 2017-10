Primarul din Castelu, acuzat că a lovit cu pumnul un arbitru

Arbitrul de fotbal constănțean Gelu Dimaca îl va da în judecată pe primarul din Castelu, Nicolae Anghel, sub acuzația că i-a tras un pumn în gură în pauza meciului de Liga a IV-a Viitorul Nisipari - Dunărea Ostrov. Mărul discordiei a fost eliminarea, în pauză, la scorul de 1-0 pentru oaspeți, a unui jucător de la gazde, portarul Valentin Dumitrică. Centralul Gelu Dimaca a declarat, pentru „Cuget Liber”, că, în drumul spre vestiare și în incinta acestora, goal-keeper-ul a înjurat brigada de arbitri. „Erau de față observatorul Constantin Bodnar, dar și jucătorii de la Nisipari. I-am comunicat delegatului gazdelor, Ion Otlocan, că, din acel moment, vor juca în 10, portarul fiind eliminat. Otlocan a înțeles, dar a apărut primarul Nicolae Anghel, care a intrat în vestiarul arbitrilor și, după ce m-a întrebat: «Ce roșu, mă?» și mi-a adresat injurii, mi-a aplicat un croșeu de stânga în gură. Amețit, am căzut în genunchi, iar asistenții mei, Ionuț Țicămucă și Mihai Ciupală, ca și căpitanul gazdelor, Dan Benghea, martori ai incidentului, au sărit să-l oprească pe primar. Eu nu am mai putut continua jocul, anunțând observatorul și cele două echipe, rămase și ele șocate de reacția primarului, după care am plecat pentru investigații medicale”, ne-a povestit Gelu Dimaca. Arbitrul a spus că a efectuat trei controale medicale, rezultatele fiind: „edem buză superioară cu echimoză fața internă prin agresiune” (la chirurgie); „traumatism cranio-facial acut închis prin agresiune, tumefacție buză superioară, traumatism dentar” (la ORL); „traumatism cranio-facial închis prin agresiune - edem și tumefacție buză superioară, contuzie dentară” (examen buco-maxilo-facial). A urmat și o radiografie pentru doi dinți, relevându-se o contuzie și recomandându-se tratament stomatologic. Ieri, Dimaca a depus la Asociația Județeană de Fotbal un raport suplimentar asupra evenimentelor și ne-a declarat că îl va acționa în instanță pe Nicolae Anghel. Primarul din Castelu neagă însă că l-ar fi lovit pe arbitru. „Poate să mă dea în judecată, că nu i-am făcut nimic. Când m-am dus la vestiare, portarul plângea. Mi-a spus că l-a dat afară arbitrul. El a vorbit și s-a înjurat cu fundașul nostru dreapta, iar arbitrul a crezut că l-a înjurat pe el. Ce martori are că l-a înjurat? M-am dus apoi la arbitru și i-am zis: «Domnule, dumneata ne-ai mai făcut odată probleme, la Cogealac »(când a fluierat cum a vrut și am pierdut meciul). Mi-a spus să ies afară, moment în care eu m-am dat spre el, dar am fost apucat de cineva și asta a fost tot. Ideea a fost că el m-a dat afară din birou. Dacă în pauza meciurilor arbitrii fac ordine cu noi, foarte bine. Puteți să scrieți: «Abuzul arbitrului a provocat primarul de la Castelu». Așa-i corect, că asta a fost, abuz. Este în concediu medical, dacă spune că l-am lovit cu pumnul în gură?”, a declarat Nicolae Anghel, pentru „Cuget Liber”.