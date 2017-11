Mai multe ştiri online: New York

Primarul democrat al New York-ului a fost reales pentru un nou mandat

Ştire online publicată Joi, 09 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Primarul democrat al New York-ului, Bill de Blasio, a fost reales fără probleme, ieri, pentru un nou mandat de patru ani, au relatat media americane, citate de AFP.Primarul, care se prezintă ca un apărător al locuitorilor New York-ului în fața lui Donald Trump, a câștigat cu ușurință competiția cu 64,7% din voturi, depășindu-și la mare distanță rivala republicană Nicole Malliotakis, care nu a acumulat decât 29,5% dintre sufragii.Chiar dacă a fost reales fără entuziasm, victoria lui de Blasio, un american de origine italiană de 56 de ani, era așteptată: New York-ul este un fief al democraților și Malliotakis, în pofida unei campanii combative, foarte puțin cunoscută.Una dintre principalele măsuri ale primului mandat al lui de Blasio, un democrat foarte de stânga, era să deschidă grădinițe publice în capitala financiară americană pentru toți copiii începând de la trei de ani.De asemenea, el l-a atacat puternic pe Donald Trump în privința măsurilor sale privind imigrația, musulmanii și clandestinii.