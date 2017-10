Primarul Calapod, ameninţat de Haşotti cu un dosar penal

Primarul Calapod, amenințat de Hașotti cu un dosar penal

Scandalul de la Năvodari nu dă semne că s-ar stinge prea curând, chiar dimpotrivă, spiritele se încing, amenințările curg, nervii paralizează activitatea politică a Consiliului Local. Mai nou, primarul democrat Tudorel Calapod susține că, în cursul zilei de ieri, a fost amenințat telefonic de… nimeni altcineva decât vicepreședintele PNL, senatorul Puiu Hașotti. El spune că liderul liberal i-a „promis” că îi va face dosar penal pe motiv că nu a depus la Prefectură pentru controlul de legalitate ultimele hotărâri ale consiliului local. „Am primit numeroase amenințări de la diverși, chiar și de la pesedistul Nicolae Matei, dar și alte mesaje și apeluri telefonice cu numere private. Dar la vicepreședintele PNL chiar nu mă așteptam”, a declarat Calapod. Liderul liberal se implică în lupta politică din Năvodari Primarul Calapod susține că apelul telefonic de amenințare din partea lui Hașotti vine ca urmare a numeroaselor tensiuni și divergențe cauzate de gestul unora dintre consilierii locali de a trece de la PNL și PSD la PD, respectiv PLD. Edilul din Năvodari spune că liderul liberal l-a sunat și l-a amenințat că îi va face dosar penal lui și secretarei primăriei, Diana Pătru. „Astăzi (n.r. - ieri), Puiu Hașotti l-a sunat pe Tudorel Calapod și l-a amenințat cu crearea unui dosar penal deoarece primarul «nu dă drumul la hotărâri». Deși primarul orașului a încercat să-i explice domnului senator că se află în termenul legal pentru adoptarea acestora și că va respecta legea, senatorul Puiu Hașotti a continuat amenințările, susținând că vor avea dosar penal atât primarul orașului, Tudorel Calapod, cât și secretara orașului, Diana Pătru. La încercarea primarului de a-i arăta faptul că nu cunoaște toate aspectele legale privitoare la acțiune și la întrebarea acestuia referitoare la calitatea în care este chestionat, senatorul PNL s-a arătat deosebit de iritat și i-a închis telefonul primarului din Năvodari“, se arată într-un comunicat de presă al Primăriei Năvodari. Calapod susține că termenul limită pentru depunerea ultimelor hotărâri ale consiliului local la Prefectură expiră săptămâna viitoare. „Mai mult decât atât, Hașotti nu avea dreptate amenințându-mă pentru că abia marți expiră termenul legal de depunere a hotărârilor ședinței de Consiliu Local”, a menționat Tudorel Calapod. El a specificat și faptul că intenționa să poarte o discuție cu vicepreședintele Hașotti „pentru a ajunge la un consens în rezolvarea acestei situații care durează deja de trei luni. În vocea lui Hașotti am sesizat însă o evidentă nervozitate”. Amenințat din biroul subprefectului Nicolaescu Mai mult decât atât, Calapod s-a declarat uimit și de faptul că apelul telefonic a fost efectuat de Hașotti din cadrul Prefecturii Constanța, mai exact din cabinetul subprefectului Adrian Nicolaescu. Ba chiar, primarul spune că inițial a fost sunat de subprefect, care i l-a dat la telefon pe Hașotti. Contactat telefonic, subprefectul Nicolaescu a declarat, după o lungă ezitare accentuată de tăcere: „Eu sunt funcționar public, iar domnii Calapod și Hașotti sunt oameni politici. Nu aș vrea ca instituția Prefecturii Constanța să fie implicată în așa ceva. Dacă primarul Calapod așa susține, și anume că telefonul a fost dat din cabinetul meu, trebuie să își asume declarațiile”. Primarul are câștig de cauză în instanță Primăria din Năvodari are totuși motive de bucurie, dat fiind faptul că Hotărârea 193 din cadrul ședinței din 31 octombrie a Consiliului Local Năvodari a fost suspendată de către instanța constănțeană. Administrația publică locală din Năvodari a anunțat, ieri seară, că instanța „a dispus suspendarea aplicării Hotărârii de Consiliu Local nr. 193/31-10-2007". În comunicat, administrația publică locală menționează, de asemenea că, în urma deciziei instanței, se demonstrează că „hotărârea liberală a fost depusă în mod abuziv de consilierii PSD și PNL la Prefectura Constanța, fără a avea număr de înregistrare, iar prefectul Dănuț Culețu a dat în mod ilegal și la comandă politică aviz de legalitate”. Totodată, administrația publică din Năvodari susține că în luna ianuarie „se va judeca inexistența acestei hotărâri”. Mai mult decât atât, consilierii locali excluși abuziv din cadrul CL Năvodari au înaintat plângere penală împotriva celor șapte consilieri PSD și PNL „care au depus în mod fraudulos această hotărâre la Instituția Prefectului Constanța”. Administrația publică locală din Năvodari atrage atenția și asupra faptului că „aceiași consilieri PSD au depus abuziv și ilegal o altă hotărâre de consiliu, numărul 222, la Prefectura Constanța, fără să fie adus la cunoștința Consiliului Local Năvodari conținutul acesteia”.