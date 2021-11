Primărița comunei din Tulcea în care o fată de clasa a IV-a este însărcinată în 5 luni: ”Mama nu pare să fie îngrijorată. Zice că totul e în regulă”

Maria Lenţa, edilul comunei, a declarat pentru Observato r că minora este ”rușinată” de ceea i se întâmplă.„Dintr-o anchetă socială făcută de noi reiese că totul a plecat de la o joacă dintre ea și un tânăr de 15-16 ani. Am înțeles de la mamă că sunt rude. Nu știu exact.Fetița a fost plecată la rude în alt sat și acolo s-a întâmplat. Mama spune că a fata a fost la un medic în Tulcea. Nu a precizat numele medicului și nu știm dacă e așa sau nu. Mama nu pare să fie îngrijorată. Zice că totul e în regulă. Că fata este sănătoasă. Am vrut să vorbesc cu fata, dar ea nu a vrut. Fetița nu mai merge la scoala pentru că îi este rușine. Am văzut-o un pic, a ieșit în pragul ușii, dar a plecat. Monitorizăm situația prin asistentul comunitar. Încercăm să o ducem la un medic, dar să vedem dacă reușim. Este greu să facem asta fără voia familiei”, a spus primarul.