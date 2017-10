Primăriile constănţene îşi numără hectarele pentru delimitările administrativ-teritoriale

Primăriile constănțene își numără hectarele pentru delimitările administrativ-teritoriale

Una dintre problemele cu care se confruntă unele administrații locale constănțene ține de limitele administrativ teritoriale. Înființarea unor noi unități administrativ teritoriale a accentuat și mai mult criza generată inițial, în mare parte, de punerea în aplicare a unor legi cu caracter funciar. Până acum, cele mai multe dintre disputele pe această temă au fost gestionate cu succes de către administrațiile locale alături de Prefectura Constanța. Există însă și un caz care se judecă și acum în instanță. Triunghiul Mihail Kogălniceanu, Corbu și Săcele este, potrivit informațiilor furnizate de reprezentanții Prefecturii Constanța, unul dintre cazurile în care administrațiile își dispută anumite suprafețe de teren aflate la limita dintre localități. Potrivit viceprimarului din Corbu, Gheorghe Stanciu, în perioada 1990-1994, în urma unui protocol încheiat între Corbu și Săcele, s-au făcut puneri în posesie a unor terenuri din Săcele pentru cetățenii din Corbu. Problema este, în prezent, în curs de rezolvare în colaborare cu reprezentanții prefecturii. „Acum, avem un ordin al Prefectului prin care s-a constituit o comisie de delimitare. Lucrările de demarcare au început deja, de aproximativ două luni, și decurg bine”, a explicat el. La fel de mulțumit de felul în care evoluează această acțiune s-a declarat și reprezentantul Primăriei Săcele, viceprimarul Nițu Silvius. Techirghiolul, în „limite anormale” Techirghiolul este un alt caz care ridică probleme în acest domeniu. Actuala administrație locală și-a exprimat, de curând, nemulțumirea față de actualele limite ale localității. În opinia primarului Adrian Stan, „actualele limite sunt anormal create”. El a mărturisit că există interferențe între Techirghiol și alte trei localități: Eforie, Agigea și Topraisar. Pentru a-și susține afirmația, Stan a invocat exemplul limitelor localității Agigea care ajung până în intravilanul Techirghiolului. Potrivit lui Stan, în ședința ordinară de miercuri a Consiliului Local Techirghiol, aleșii locali au votat un proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor administrative ale localității. Prefectul Dănuț Culețu a precizat că există deja un ordin al prefectului prin care urmează să se constituie o comisie de delimitare care va soluționa problema. Comisia va fi formată din reprezentanți ai Prefecturii și ai unităților administrativ- teritoriale implicate. Eforie, mulțumit de granițele actuale În cealaltă tabără, la Eforie, primarul Ovidiu Brăiloiu este foarte mulțumit de delimitările actuale. „Din punctul meu de vedere, există o delimitare stabilită și noi nu avem pretenții. Mi se pare că ne creăm noi singuri o problemă artificială. Am fixat limitele prima dată în 1990, apoi în 1998, și nu văd de ce ar trebui să mă întorc în timp și să mai fac modificări. Poate sunt alte interese personale”, a declarat el referindu-se la noile delimitări pe care le solicită Techirghiolul. „Nu vom fi de acord cu nici un fel de modificare care să ducă la diminuarea actualului teritoriu din Eforie. Eu am inițiat aici o serie de proiecte. Sunt zone în care am investit, am cheltuit bani. Dacă am începe să schimbăm limitele actuale, am ajunge la o zăpăceală”, a mai spus el. „În cazul în care vom fi puși în această situație, instanța va fi cea în măsură să facă dreptate”, a încheiat Brăiloiu. Nu de aceeași părere este însă reprezentantul administra-ției locale din Topraisar. Primarul Gheorghe Stelian a apreciat demersul inițiat de către Consiliul Local Techirghiol de a clarifica relațiile dintre cele două administrații, din acest punct de vedere. El a declarat că Topraisar nu se află într-un conflict cu Techirghiol. Gospodarul șef a ținut să precizeze că nu este vorba decât de 5-6 hectare care au fost cândva în grija administrației Topraisar, pentru a fi luate apoi de către Techirghiol. „După 2004, s-au stabilit alte limite și hectarele ar fi trecut din nou în administrarea localității Topraisar. Se impun o serie de măsuri. Trebuie să așteptăm decizia comisiei de delimitare, să vedem ce lege se aplică aici”, a mai afirmat el. Fântânele rămâne „cu dreptatea în brațe” Dacă unele probleme se rezolvă pe cale amiabilă, există și cazuri care ajung în instanță. Este cazul comunei Fântânele. Potrivit declarațiilor primarului Gheorghe Popescu, la începutul anului 2007, primăria era implicată în 10 procese, ajungând acum la doar cinci procese. Povestea este legată de anul 2005 când localitatea Fântânele aparținea de administrația din Cogealac. Actualul primar din Fântânele susține că acum patru ani, primarii din Cogealac și din Mihai Viteazu au făcut o înțelegere sub forma „unui proces verbal” prin care Cogealac ceda administrației din Mihai Viteazu 44 hectare de pășune care aparțineau, de fapt, localității pe care o reprezintă. „Au făcut o intabulare greșită, s-au bazat pe o schiță făcută pe genunchi. Nu suntem la aprozar. Nu putem arunca așa cu hectarele doar pentru că doi primari au făcut un proces verbal”, a explicat el. Situația devine și mai interesantă pentru că Mihai Viteazu a vândut, la rândul său, aproximativ două hectare din terenul în cauză unor investitori care intenționau să pună bazele unui sistem de eoliene în zonă. Din 2006, Primăria Fânânele este în proces cu Prefectura, cu celelalte două administrații și cu cei care au achiziționat parcela. „De atâta vreme, bagă tot felul de chichițe, întâmpinări tocmai pentru a îngreuna mersul procesului. De patru ani de zile sunt pe scările Tribunalului. Și degeaba. Murim cu dreptatea în brațe. Noi avem dreptul asupra acestui teren care a fost recunoscut încă din martie 2008 de către comisiile de delimitare”, a concluzionat ferm el.