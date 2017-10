Primarii şi directorii se faultează politic, iar elevii cad victime

Felicitări, inspectore, pentru sinceritate!

Primarii și directorii se faultează politic, iar elevii cad victime

Deși a mărturisit, în deschiderea conferinței de presă, de ieri, de la Inspectoratul Școlar Județean Constanța, că nu prea e în apele lui din cauza unei… tamponări, Marian Sârbu, inspectorul școlar general, a reușit să ne surprindă cu un moment de sinceritate ce ține de zona implicării politicului în educație. O gravă imixtiune pe care parcă n-avem cum s-o mai anihilăm! Prezentarea făcută noului inspector școlar adjunct, în persoana prof. Adriana Oprea, a demarat la modul: „Nu puteți să vă faceți că nu știți că noi am venit aici o dată cu încheierea mandatului la conducerea țării a unui partid. Că noi suntem susținuți până la urmă de niște partide, care au avut încredere în noi. Dacă lucrurile continuă în același mod, iar după alegeri va veni altă structură, e posibil ca la nivelul Inspectoratului să existe o altă organizare. Sau chiar și până la alegeri. Noi suntem conștienți că oricât de mult și de bine ne-am implica în activitatea pe care o desfășurăm, vom ajunge să fim puși în situația ca, la un moment dat, să simțim că o altă forță politică dorește o altă continuare aici. În perioada aceasta de iarnă, ați putut constata cum primarii și directorii s-au faultat în disperare, nu pentru că-i ardea buza să rezolve problema școlii, ci pentru că ăștia erau împărțiți pe nu știu ce tabere, politice sau de altă natură, și au uitat obiectul muncii lor. Credeți-mă că am trăit senzația că dacă se întâmpla ca pe copii să-i răpească cineva, vorbind virtual, ăștia își dădeau seama abia la vară că nu mai au elevi în școală. Pentru că efectiv problema lor nu mai era școala și copiii noștri, ci răzbunările sau nu știu ce-aveau ei de făcut pe-acolo. Implicarea în munca la Inspectorat are și această conotație peste care nu putem trece. Vom lucra cât se poate de bine, cu speranța că pe viitor se va schimba ceva în acest tip de atitudine. Ce să ne mai ascundem după degete, știți foarte bine că dacă vine cineva și spune că ar vrea să schimbe lucrurile nu ne putem opune”. Absolventă a Institutului Politehnic București și masterand în pedagogie, Adriana Oprea face parte din schema ISJ din anul 2005. Dincolo de toate atribuțiunile nenumărate pe care le va îndeplini, ea este persoana desemnată să se ocupe de dezbaterea publică a legii educației. Așadar, „carne de tun“!