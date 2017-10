Primarii de la ţară ascund gunoaiele sub preş

Primarii de la țară ascund gunoaiele sub preș

Administrațiile publice locale din județ nu se agită prea mult când vine vorba de serviciul de salubrizare, ele neștiind dacă vor depune documentația pentru obținerea licenței pentru acest serviciu de gospodărire comunală sau dacă îl vor da spre concesionare La mai bine de un an de la mult mediatizata și controversata integrare europeană, mediul rural românesc rămâne, astăzi, cu mult în afara normelor și standardelor de civilizație ale bătrânului continent. Din acest punct de vedere, statutul unuia dintre serviciile de gospodărire comunală și anume cel de salubritate, din localitățile constănțene este, în prezent, unul neclar. Primăriile din județ nu au nici licență pentru serviciul de salubrizare și nici nu l-au dat în concesiune vreunui furnizor sau prestator autorizat. Cu gunoiul în afara legii Astfel, în momentul de față, serviciul de salubritate din comunele constănțene se situează în afara legii. Și asta pentru că, potrivit Legii 51/2006, administrațiile publice locale erau obligate să depună la ANRSC (Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Serviciilor de Gospodărire Comunală), până la data de 21 martie a acestui an, documen-tația necesară pentru a obține licența asupra serviciilor. În caz contrar, primăriile sunt obligate să organizeze licitații în scopul desemnării unei firme care să se ocupe de serviciul de salubritate. Ceea ce, însă, potrivit unora dintre primarii din mediul rural, nu s-a întâmplat. Curățenia nu pare să reprezinte un subiect de prea mare interes pentru gospodarii șefi, imaginea localităților constănțene nu primează în fața intereselor electorale. De cele mai multe ori, motivul invocat de primari este acela că, pentru a avea licență asupra acestui serviciu, bugetul locale trebuie să fie, și el, unul deosebit de mare. „Nu avem bani, nu facem” Astfel, în comuna constănțeană Târgușor, curățenia se face pe principiul „dacă se poate, bine, dacă nu se poate, iarăși bine”. Potrivit declarațiilor primarului Iulian Bârsan, „în prezent, curățenia se face cu doi oameni, doi zilieri, plătiți de la primărie, fără însă ca aceasta să aibă licență. Nu avem un serviciu înființat”. De asemenea, gospodarul șef a declarat: „Nu-mi dă nimeni bani pentru serviciul ăsta de salubritate! Dacă nu vor fi bani, îmi vine să strig «închideți tot, terminați și plecați!». Așa este la țară”. Curățenia se face într-un mod original în Târgușor, o dată pe săptămână, cu o remorcă. „Trece un tractor cu o remorcă, de obicei joia, și ia gunoaiele din fața curților oamenilor. Altfel, gunoiul îl duc ei folosind cotiga, la o rampă neamenajată. Gunoiul îl luăm pentru că trebuie, altminteri…”, a mai adăugat Iulian Bârsan. De menționat este că, potrivit afirmațiilor primarului, cei doi oameni care lucrează în cadrul așa numitului serviciu de salubritate sunt plătiți de la bugetul local, Bârsan neputând însă preciza dacă intenționează să depună documentele necesare la ANRSC pentru a obține licența sau dacă înclină spre concesionarea serviciului. „Așa-i românul” Nici în comuna Mereni curățenia nu pare să fie unul dintre punctele de interes ale administrației publice locale. În ceea ce privește licența sau concesionarea serviciului de salubritate, primarul Gheorghe Chiriac a precizat: „Nu avem așa ceva, nu am depus nimic. Ce serviciu de salubritate ne trebuie la o comună de gradul trei? Curățenia o facem noi, așa cum putem. Facem curățenie generală o dată, de două ori pe an”. Chiriac a explicat, de asemenea, că în Mereni locuitorii își duc gunoiul la o groapă special amenajată, iar în cazul în care „nu mai este loc, dacă gunoiul dă pe afară, ei îl pun și pe lângă, pe margine”. Pentru acest mod inedit de gestionare a deșeurilor, explicația primarului a fost „Așa-i românul!” Curățenie, după alegeri Există și comune constănțene în care serviciul de salubritate lipsește cu desă-vârșire, iar problema nu pare să deran-jeze prea mult actualele administrații locale. Astfel, în Topraisar, curățenia o mențin locuitorii, fiecare atât cât îl privește în mod direct. În conformitate cu declarațiile gospodarului șef, Stelian Gheorghe, „localitatea nu are un serviciu de salubrizare înființat, care să fie de sine stătător”. De asemenea, primarul a menționat: „Avem două gropi ecologice, două platforme unde se de-pune gunoiul. Proiecte de gestionare a deșeurilor există, dar dacă se vor realiza, asta se va întâmpla după alegeri”. Primarul Stelian Gheorghe a adăugat, de asemenea, că, dacă va câștiga și următorul mandat, deviza lui va fi „o comună curată” și că va încerca să obțină licența pentru serviciul de salubrizare.