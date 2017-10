Primarii constănţeni „plâng după ţâţa“ Consiliului Judeţean

Primarii constănțeni „plâng după țâța“ Consiliului Județean

Primăriile constănțene nu se pot lăuda cu cine știe ce buget pe 2008. Astfel, potrivit declarațiilor unora dintre edili, acesta este prea „slăbuț” pentru cheltuielile prevăzute în cursul anului, mai ales dacă ținem cont de faptul că sunt ultimele luni de mandat. De remarcat este însă și faptul că nici primarii nu par prea informați în ceea ce privește depunerea solicitărilor pentru echilibrarea bugetelor pe 2008, pentru că, cel puțin până acum, ei nu au depus vreo cerere oficială în sensul acesta. Primarul din Tortoman, Gheorghe Panait, este de părere că „bugetul local este mic pentru efortul financiar pe care îl presupune anul 2008. Banii de la Direcția de Finanțe Publice nu ajung și pentru iluminatul public și pentru proiectul de extindere a sistemului de alimentare cu apă potabilă și pentru tot ce intenționăm să realizăm în acest an. De aceea ne bazăm pe sprijinul Consiliului Județean Constanța”, a declarat primarul. Întrebat dacă a depus solicitarea pentru echilibrarea bugetului pe 2008 la CJC, gospodarul șef din Tortoman a afirmat: „Am făcut o înregistrare la Consiliul Județean pentru ce și cum avem nevoie și ne-am plâns ca un copilaș care vrea țâță de la mă-sa, dar nu s-a definitivat nimic referitor la bani. Am purtat discuții, am fost întrebați ce proiecte vrem să demarăm, însă nu am depus încă solicitarea pentru echilibrarea bugetului. Probabil că vom face asta după ședința de la CJC”. Vestea bună a acestui an este, potrivit primarului Panait, „faptul că președintele CJC a afirmat că intenționează să contracteze un credit pentru sprijinirea localităților din mediul rural, credit pentru care va trebui, evident, să răspundă și primăriile din județ”. Totodată, Panait a ținut să menționeze: „Demersul este binevenit pentru că se vor obține mult mai ușor bani decât dacă am încerca, fiecare primărie în parte, să facem un astfel de împrumut. Ori noi, în Tortoman, avem mare nevoie de bani pentru că o comună mică, așa cum este a noastră, cu 2000 de suflete, atrage mai greu atenția autorităților”. În ceea ce privește proiectele prioritare ale acestui an, primarul din Tortoman a declarat: „Vrem să eliberăm localitatea de gunoaie, să scăpăm de cele cinci rampe istorice de gunoi, pentru că ele nu corespund normelor europene și să facem niște gropi uriașe la un kilometru de șoseaua județeană. Pentru asta însă e necesar să facem mai întâi un studiu de fezabilitate pentru aproximarea cantității de gunoi. Dacă nu corespundem și din punct de vedere al mediului, nu vom mai putea accesa fonduri europene”, a declarat Panait. Primarul din Mereni nu exclude contractarea unui credit pentru proiecte locale Nici administrația publică locală din comuna Mereni nu are parte de un buget bogat pentru 2008. Din acest punct de vedere, primarul Gheorghe Chiriac a precizat: „Ce am primit până acum este mai puțin decât anul trecut. Nu cu mult, dar oricum e mai puțin. Sperăm însă ca, prin sprijin financiar de la CJC să acoperim, acolo unde nu reușim singuri, cheltuielile de anul acesta”. Despre solicitarea pentru echilibrarea bugetului, Chiriac a explicat: „Nu am depus încă așa ceva, nu am vorbit oficial, concret în cifre. Am trimis la CJC doar ceva punctual, fiind vorba, în principiu, de intențiile de proiecte din acest an. Dar fără sprijinul de la Consiliul Județean, categoric nu ne ajunge ce avem la bugetul local”, a subliniat Chiriac. Despre proiectele pe 2008, gospodarul șef din Mereni a menționat: „Vreau să electrificăm un cartier nou al comunei, acolo unde s-au făcut până la acest moment 216 lotizări și unde au fost ridicate câteva zeci de locuințe. Din această primăvară, însă, atunci când vremea le va permite, oamenii vor începe să își ridice case și vor avea, cu siguranță, nevoie de curent electric”. În ceea ce privește însă finanțarea acestui proiect, Chiriac a specificat: „Este vorba de o sumă foarte mare de bani pe care va trebui să o achităm integral către Enel, fapt pentru care, deoarece nu ne permitem asta cu ce avem acum la vistieria locală, mă gândesc să fac un credit”, a conchis primarul.