Primăria o pune de-o nouă clădire pe spaţiul verde

Primăria o pune de-o nouă clădire pe spațiul verde

Primăria vrea s-o pună, din nou, de-o construcție pe spațiul verde al Constanței. În pofida numeroaselor voci care critică vehement „evaporarea” spațiilor verzi și aglomerarea haotică a construcțiilor și sfidând parcă nemulțumirile locatarilor sub ochii cărora se înalță construcțiile, actuala administrație publică locală este pe cale de a aproba un nou proiect de hotărâre, care vizează ridicarea unui imobil cu șase etaje pe Bulevardul Tomis, chiar în stația de autobuz de la Spitalul Județean. Astfel, Consiliul Local Constanța va supune votului, în cadrul ședinței de mâine, proiectul de hotărâre referitor la modificarea unui PUD și transformarea lui din P +1E în P+6 E cu funcția de „show-room, birouri, comerț și locuire“, situat pe Bulevardul Tomis, în zona blocurilor TS1, TS2. De precizat este faptul că, în prezent, suprafața despre care se vorbește în proiectul de hotărâre este reprezentată de o mică platformă betonată și de spațiul verde amplasat în fața unei asociații de locatari. Se pare că această construcție aparține, probabil că deloc întâmplător, firmei SC Edilservis SRL, societate care îl are drept unic acționar pe Valentin Darie, fratele vicepreședintelui Consiliului Județean Constanța, Cristian Darie. Din acest punct de vedere, Organizația Municipală a UPSC a atras atenția, în repetate rânduri, asupra relațiilor existente între administrația publică locală și proprietarii construcțiilor care se înalță pe spațiile verzi ale orașului. „Este o construcție ce aparține SC EDILSERVIS SRL, firma avându-l ca unic acționar și administrator pe Valentin Darie, fratele vicepreședintelui Consiliului Județean Constanța, Cristian Darie. Colosul de beton se va ridica pe spațiul verde, în condițiile în care acesta este deja în diminuare, iar directivele europene cer ca până în 2013 suprafața orașului să fie în proporție de 20% spații verzi”, se arată într-un comunicat de presă al UPSC.