Prima ţară din lume care ar putea renunţa complet la banii lichizi

Prima țară din lume care ar putea renunța complet la banii lichizi

Ştire online publicată Marţi, 14 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Patru din cinci achiziții în Suedia sunt plătite pe cale electronică sau cu cardul, potrivit unui raport citat de Business Insider, ceea ce face din Suedia prima țară care ar putea renunța complet la plata în numerar.Potrivit publicației The Local, fiecare cetățean al Suediei folosește plata electronică de 260 de ori pe an. Sistemele de plată electronică, precum Swish, substituie nevoia de a folosi bancomate pentru bani, în timp ce, la nivel stradal, mai toți retailerii acceptă plata cu cardul.Trecerea la plata electronică îi lasă pe hoți fără ocupație. Potrivit Asociației de bancheri a Suediei, doar cinci furturi din bănci au fost reclamate în 2012, cea mai mică rată a Suediei din ultimii 30 de ani la acest capitol, scrie Business Insider.În același timp, doi din trei suedezi consideră că deținerea de bani lichizi este un drept fundamental al omului, iar până în anul 2030 nu vor putea dispărea complet din sistemul suedez, a declarat profesorul asociat de dinamici industriale Niklas Arvidsson pentru The Local, scrie mediafax.ro.