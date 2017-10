Prima producţie cinematografică fără… puşculiţă

Aseară s-a lansat la Constanța

Ieri seară, la Teatrul de Stat Constanța a avut loc lansarea filmului „Trip”, realizat în Constanța de către Florina Titz, fostă studentă a Universității „Ovidius”, actualmente studentă la masterat în Statele Unite. Tânăra regizoare a obținut o bursă la Universitatea din Iowa, după ce a trimis un portofoliu care conținea, printre altele, scenariul filmului „Trip”, astfel că proiectul a avut parte, de la început, de aprecieri și, mai mult ca sigur, ele vor continua. Pornind de la un buget zero și filmat cu o cameră de mână într-un apartament din Constanța, echipa „Trip” a pus mână de la mână pentru a achiziționa „recuzita” necesară: ciocolata pe care Dani o devorează întruna cu voluptate, cimbrul fumat cu pasiune, zahărul vanilat cu efect înălbitor, falusul plastifiat testat pe Yumi. Au existat, de asemenea, multe persoane care s-au solidarizat cu proiectul: „Nu am avut o pușculiță de unde să tot luăm bani, în schimb, am tot pus de-a lungul filmărilor. Oricum nu am cheltuit pe atât de mulți bani pe cât ar fi trebuit, pentru că ne-au ajutat extrem de mult o grămadă de oameni, fără absolut nici un interes. Multe lucruri le-am primit pe gratis. E incredibil ce solidară e lumea când vine vorba de cinematografie. Genul ăsta de întâmplări fac să-ți crească speranța în umanitate”, a mărturisit Florina Titz. Personajele au făcut ca totul să fie autentic, bifând cu succes propunerea regizorală: „Proiectul a pornit la fel de banal ca oricare altul, cred - o idee, câteva schițe, un caiet, un pix, etc. Multă muzică la căști și reverii pe timp de zi. Vroiam de mult să fac un film «viu», cu oameni adevărați, care râd, plâng, simt... Un film mai puțin despre mizeria României și mai mult despre tinerii descentralizați care știu să-și construiască un bunker... cu jocurile, limba, bucuriile și dramele lor”, a spus Florina Titz. „Am început să desenez personajele pe caiete, prin baruri, apoi am început să discut cu unii din membrii distribuției despre ele, despre cum să articulăm mai bine povestea lor. Am scris scenariul acum două veri și am început să filmăm imediat cum l-am terminat. Intuiam oarecum grandoarea unui lung metraj, dar am învățat pe parcurs ce implică el într-adevăr”, a adăugat regizoarea. Trei dintre actorii Teatrului de Stat Constanța au jucat în „Trip” – Marian Adochiței, Lana Moscaliuc (Dani și Yumi, roluri principale) și Dan Zorilă (tatăl lui Yumi, rol secundar), fără însă a avea loc un casting în prealabil: „Nu am avut o listă cu «calități» pe care să le bifez de îndată ce am văzut pe careva cu potențial de «trip». A fost mai mult vorba de intuiții personale. Cu Lana Moscaliuc și Dragoș Ștefan mai lucrasem la un short înainte și era de la sine înțeles că vor juca în film. Și pe restul îi cunoșteam. Deci nu am avut criterii prestabilite. Am lucrat personajele împreună, am repetat, ne-am certat. Nu s-a făcut casting, am mers eu cu rolul în dinți la ei și le-am propus. În principiu, mă interesau oameni care pot im-proviza și îndeajuns de schizofrenici încât să devină cu adevărat personajele respective”, a spus Florina Titz. Condițiile de filmare nu au fost atât de plăcute, una dintre scene având ca locație o încăpere din morgă: „Am filmat în niște condiții îngrozitoare, era frig, dar noi ne făceam că e cald”, povestește Lana Moscaliuc. „Cea mai mare problemă a fost timpul, am lucrat de cele mai multe ori sub presiune, pentru că eram o echipă mică și filmam în stil guerilla - îmbrăcat, machiat, fugit, filmat, venit acasă, eram mereu dependenți de ceva - timp, vreme, lumină. Pentru că majoritatea lucrurilor s-au făcut prin mila unor filantropi, s-a lucrat contra-timp pentru că nu puteam ține foarte mult de locațiile respective. Apoi au mai fost dificultăți: foame, dureri de măsele, frig și alte trivialități. În general, a fost ok, s-au împărțit țigări și ciorbe. Probleme tehnice au fost, însă nu majore”, a spus Florina Titz. Sacrificiile sunt, însă, estompate de satisfacția de a duce la capăt un produs artistic reușit. Mesajul? „Orice ai face rău, dacă ai niște oameni în jurul tău care te acceptă, e ok”, trasat de Lana Moscaliuc. Despre modul în care filmul va fi perceput de către publicul constănțean, regizoarea susține: „Nu știu dacă există un public constănțean coagulat. Sau dacă există, nu-l cunosc atât de bine încât să fac pronosticuri. Sper să fie mai relaxați, să se bucure că mai apare ceva în Constanța noastră săracă”.