Prima moţiune a parlamentarilor de Constanţa: „Dragă Moş Crăciun…“

Prima moțiune a parlamentarilor de Constanța: „Dragă Moș Crăciun…“

După o campanie care a ieșit din tiparele unei competiții electorale lipsite de surprize, după numărarea a sute și mii de voturi și, mai ales, după preluarea cu entuziasm a mandatelor de parlamentari, noii deputați și senatori constănțeni recunosc cu nonșalanță că… tot mai cred în Moș Crăciun. Dornici să fie alături de familii sau cu gândul la concediile petrecute la munte, pe pârtie, câțiva demnitari constănțeni și-au găsit timp și pentru a ne împărtăși din dorințele lor din Ajunul Crăciunului, dar și cum anume se pregătesc pentru sărbătorile de iarnă. Banias încă mai crede în Moș Crăciun Democrat-liberalul Mircea Banias, proaspăt senator de Constanța și, în același timp, lider al Organizației Județene a PD-L, a declarat că va petrece Crăciunul acasă, alături de familie. Deși recunoaște că nu a avut încă timp pentru a pregăti cadourile pentru cei dragi, Mircea Banias susține că azi, în Ajun, „are loc întâlnirea cu Moș Crăciun, pentru a pune la punct ultimele detalii”. În ce privește cadoul pe care, personal, și-l dorește cu ocazia acestui Crăciun, senatorul PD-L a menționat că „sănătatea și puțină odihnă ar fi suficiente”. Totuși, Banias a declarat, în spirit de glumă, că „mandatul de parlamentar este, și el, tot un cadou de la Moșu’, chiar dacă a venit mai devreme”. „Un cadou pentru care, însă, am muncit destul de mult”, a adăugat el. Întrebat dacă mai crede în Moș Crăciun, pedelistul a afirmat, în aceeași notă de umor: „Sigur că mai cred! Chiar ieri mi se pare că l-am văzut pe stradă”. Dacă de Crăciun Mircea Banias va sta acasă, alături de familie, Revelionul îl va prinde pe Valea Prahovei, la Predeal, însoțit tot de fiica și soția sa. Nu în ultimul rând, el a declarat că își dorește ca acest Crăciun să le aducă locuitorilor Constanței „liniște, sănătate, mai multe parcuri și mai mult aer curat”. „Sărbătoarea în sine, cel mai frumos dar” Și deputatul PD-L Maria Stavrositu a insistat asupra ideii de Crăciun în familie. „Cu siguranță voi petrece Crăciunul, dar și Revelionul acasă, cu familia mea, cu cei doi băieței. Poate, cine știe, între cele două evenimente vom da o fugă până la Suceava, la o pensiune, să revedem niște prieteni”, a declarat noul parlamentar de Constanța. Maria Stavrositu a precizat că își dorește să recupereze timpul petrecut departe de familie, dat fiind faptul că luna noiembrie a fost una dedicată campaniei și a menționat, totodată, că și perioada următoare va fi una în care activitatea politică o va acapara. „Tocmai de aceea țin ca aceste sărbători să fie în sânul familiei”. Democrat-liberala l-a contactat și pe Moș Crăciun, cu scopul de a se convinge că el a înțeles exact ce-și doresc cei doi fii ai săi, Ștefan și Alexandru. „Copiii mei i-au scris lui Moșu’ și se pare că el la va îndeplini dorințele, astfel că cel mic, Ștefan, va primi o enciclopedie și un trenuleț electric, iar cel mare, Alexandru, un joc cu Ben Ten”, a explicat, zâmbind, Maria Stavrositu. Deputatul PD-L susține că nu își dorește un cadou anume anul acesta fiindcă „Crăciunul, sărbătoarea în sine reprezintă, întotdeauna, cel mai frumos dar”. „Îmi amintesc cu mare drag de sărbătorile din copilărie, atunci când întreaga familie se reunea la țară, la bunici: unchii, verii, mătușile”, a mai afirmat, nostalgic, Maria Stravrositu. Iorguș, un Moș Crăciun deconspirat Deosebit de încântat de sărbătorile de Crăciun s-a declarat și deputatul PD-L Zanfir Iorguș. Parlamentarul de Constanța va petrece Crăciunul acasă, alături de familia și finii săi, iar Revelionul, potrivit declarațiilor sale, împreună cu prietenii care i-au fost alături de-a lungul campaniei electorale. Fostul primar a mărturisit că își dorește ca „bătrânul Moș să le aducă locuitorilor Mangaliei sănătate, iar reprezentanților administrației locale ceva mai multă înțelepciune și răbdare”. El a menționat, totodată, că speră ca în Mangalia să se instaureze „o atmosferă de normalitate, de lucru”, astfel încât imediat după Anul Nou să poată demara, în calitate de parlamentar, proiectele pe care le consideră necesare pentru mangalioți. Iorguș a povestit însă și un moment cu totul inedit, despre care deputatul susține că își amintește cu deosebită plăcere. Este vorba, despre momentul în care parlamentarul a avut „șansa de a fi Moș Crăciun”. Evenimentul se întâmpla pe vremea când Iorguș era elev de liceu: „Am fost, pe vremea când eram elev de liceu, Moș Crăciun pentru nepoțica mea de trei ani. O învățasem să spună două-trei strofe din «Luceafărul» lui Eminescu, pe care ea, chiar dacă era foarte micuță, le spunea corect. Numai că a avut atât de multe emoții la vederea Moșului și a tremurat așa de tare când a spus în brațe la Moșu’ poezia încât, fără să vrea, a călcat pe barba lui, iar aceasta din urmă a căzut. Am devenit, deci, un Moș Crăciun fără barbă, m-a deconspirat”, a povestit, amuzându-se copios, democrat-liberalul. Crăciunul în familia Dragomir Deputatul PNL Gheorghe Dragomir așteaptă și acum Sărbătoarea Nașterii Domnului cu aceeași emoție cu care o aștepta în copilărie. Tocmai de aceea deputatul va petrece Crăciunul în mijlocul familiei, dar și alături de prieteni. Ieri deputatul alerga de zor după cumpărături. Lista de cadouri era deschisă, motiv pentru care mai urmau și alte drumuri prin magazine. Norocul deputatului este acela că fiica Adriana (clasa a IX-a, la Liceul „George Călinescu”) și fiul Radu (clasa a XI-a la același liceu) nu sunt deloc pretențioși: „Ei se bucură de tot ce vine din partea noastră, a părinților”, ne-a spus liberalul. De altfel, copii sunt acum în tabără. Ei nu au plecat însă înainte de a împodobi bradul, sarcină care le revine în fiecare an. Cât despre cadoul pe care deputatul Dragomir îl așteaptă de la Moș Crăciun, acesta este același în fiecare an: „clipele frumoase petrecute alături de cei dragi”. După Crăciun, deputatul va pleca la munte împreună cu familia și prietenii unde își va petrece Revelionul. Mihai Lupu, un tradiționalist incurabil Actualul deputat liberal, Mihai Lupu, este adeptul conservării tradițiilor și optează pentru sărbă-torirea Nașterii Domnului în familie. „De Ajun, vreau să fiu acasă, în sânul familiei, în Constanța, și să primesc colindătorii. Vreau să îmi aloc un timp special pentru a le mulțumi tuturor celor care m-au susținut, m-au votat. Tot în această perioadă voi merge cu organizația la toți prietenii și apropiații noștri pentru a-i felicita la rândul meu”, a declarat el. De Revelion, Lupu a pregătit un alt moment special dedicat familiei și prietenilor, sărbătorind trecerea dintre ani la Breaza. „Eu sunt tradiționalist. Nu agreez sărbătorile petrecute în afara țării. Nu au același farmec. Nu este același climat cald de care te poți bucura aici. Nu am fost niciodată în afara țării de sărbători și nici nu voi pleca vreodată”, a fost de părere deputatul. Rememorând clipele minunate petrecute de sărbători, Mihai Lupu a mărturisit că fiecare Crăciun a fost deosebit în felul lui. „Mi-aduc aminte de anii copilăriei când mergeam la bunici. Au fost speciali. Mi-aduc aminte de surprizele pe care ni le făcea bunica. Noi nu știam atunci, dar am aflat după aceea că ea era cea care pregătea cadourile seara și noi le găseam a doua zi. Pentru mine, Moș Crăciun a murit la șapte ani. Atunci când a murit și bunica. Cât timp a fost bunica, era și Moș Crăciun. După aceea…”, a povestit cu melancolie Lupu. El a mai declarat că „tânjește” după toate bunătățile tradiționale pregătite de către mama sa. Mihai Lupu și-a manifestat, de asemenea, speranța că va ajunge la mama sa, la Iași, după Anul Nou. Actualul deputat a mai dezvăluit faptul că nu este un om atras de lux, de extravaganță. „Sunt un om normal, ca toți ceilalți”, a precizat el. De aceea, și cadourile pe care el le-a făcut de-a lungul timpului nu au fost niciodată scumpe, „nu au fost la nivelul caselor, mașinilor luxoase”. „Copilul meu a fost cel mai scump cadou pe care l-am primit vreodată”, a spus deschis el. Pentru Noul An, Mihai Lupu își dorește să aibă parte de sănătate, iar pe plan profesional să ducă la îndeplinire tot ce le-a promis alegătorilor în campania electorală. Aniversare în familia Amet Deși este musulman, Aledin Amet petrece și el în fiecare an pe 25 Decembrie… ziua de naștere. Deputatul UDTTMR împlinește anul acesta 41 de ani. Sărbătoarea de Crăciun nu va trece nici ea neobservată în familia Amet. Așa cum obișnuiesc dintotdeauna, membrii familiei au împodobit bradul, iar Levent (5 ani) îl așteaptă deja pe Moș Crăciun. Levent chiar i-a trimis moșului o scrisoare. Cadoul mult așteptat constă în cât mai multe trenulețe din seria Thomas & Friends. Anul acesta, desaga moșului care va poposi la familia Amet s-a îngreunat și asta pentru că de aproximativ o lună, a venit pe lume și cel de-al doilea fiu al deputatului, Eden, dar care deocamdată se mulțumește cu ce îi alege moșul, fără să se ridice cu pretenții prea mari. Levent și Eden sunt niște norocoși… Așa cum ne-a spus tatăl, cei mici nu ratează nici moșii (Nicolae, Crăciun) și nici cadourile aferente sărbătorile de Ramazan și Kurban Bayram.