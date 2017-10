Prima femeie judecător de origine afro-americană şi musulmană în SUA, găsită moartă în râu, la New York

Prima femeie judecător de origine afro-americană și musulmană în SUA, găsită moartă în râu, la New York

Ştire online publicată Vineri, 14 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Sheila Abdus-Salaam: Prima judecătoare afro-americană și musulmană din SUA, găsită moartă într-un râu din New York.Sheila Abdus-Salaam, prima femeie afro-americană musulmană care a deținut funcția de judecător în Statele Unite ale Americii a fost găsită moartă în râul Hudson, din New York. ”A fost o forță a binelui, a cărei moștenire va fi simțită mulți ani de-acum încolo”, a spus guvernatorul Mario Cuomo.Sheila Abdus-Salaam, în vârstă de 65 de ani, judecător asociat al Curții Supreme din New York, a fost găsită decedată în partea de vest a Manhattan-ului, în râul Hudson, miercuri, potrivit unui purtător de cuvânt al poliției.Poliția a sustras cadavrul din apă, iar decesul a fost pronunțat pe loc. Familia a identificat-o, iar acum așteaptă să afle cauza morții, imediat ce rezultate autopsiei vor fi gata. Potrivit poliției, corpul ei nu reprezintă niciun semn evident de traumă. De asemenea, poliția a refuzat să speculeze o posibilă cauză a morții, potrivit Mediafax.Născută în Washington DC, Sheila Abdus-Salaam a devenit prima femeie africo-americană care a servit Curții de Apel, atunci când guvernatorul democratic Mario Cuomo a numit-o în funcție, în 2013.