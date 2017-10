Prima eclipsă totală de soare va fi observată după 99 de ani. Baloane cu heliu vor transmite imagini de la mare altitudine

Ştire online publicată Sâmbătă, 19 August 2017. Autor: Cuget Liber Online.

"Marea Eclipsă Americană", prima eclipsă totală de soare în SUA după 99 de ani, va fi observată, luni, și ar putea fi cel mai vizionat eveniment astral din istoria omenirii, estimează Reuters. Cincizeci de baloane umplute cu heliu vor fi înălțate la 30 de kilometri altitudine, dotate cu camere foto-video, care vor transmite în premieră mondială prin livestreaming imaginile pe Pământ. Televiunea Română va transmite în direct evenimentul.Cel mai important eveniment astronomic al anului, "Marea Eclipsă Americană" este ”sora” celei care a putut fi observată în România, pe 11 august 1999, adică în urmă cu 18 ani, 11 zile și 8 ore - perioada la care o eclipsă se repetă (ciclul Saros).TVR va avea la fața locului o echipă formată din Dumitru Prunariu, singurul român care a ajuns în spațiul cosmic, Alexandru Mironov și Cătălin Beldea, ”vânătorul de eclipse”, cel care, de 12 ani, aleargă prin lume pentru a surprinde acest fenomen astronomic.Punctul de maximă vizibilitate a eclipsei – faza de eclipsă totală – va avea loc la ora 20.43, ora României. Eclipsa din 21 august traversează SUA de la Vest la Est prin 14 state americane, pe o bandă care are o lungime de peste 4.000 de kilometri și o lățime de aproximativ 100 de kilometri, arată News.ro.Evenimente vor avea loc la nivel național, inclusiv nunți care să coincidă cu eclipsa, iar Bonnie Tyler va interpreta piesa din 1983 "Total Eclypse of the Heart" pe o navă de croazieră a companiei Royal Caribbean Cruise Line, chiar înaintea eclipsei.Eclipsa totală va fi când Luna va acoperi pe de-a-ntregul Soarele și va putea fi vizibilă pe o fâșie de 113 kilometri lățime, care traversează 14 state americane din nord-vest până sud-estul țării.O eclipsă parțială va începe pe coasta de nord-vest a Statelor Unite, după ora locală 9.00. Ea va putea fi urmărită și din regiunea Alberta, Canada, dar și în sudul Braziliei, dacă vremea o va permite.Chiar și britanicii și francezii care locuiesc în vestul țării vor surprinde o mică parte din eclipsă la apus.Ultima dată când o eclipsă a fost văzută de-a lungul Pacificului până la Atlantic a fost pe 8 iunie 1918, când o eclipsă totală a fost vizibilă din Washington până în Florida.NASA va transmite înregistrări video pe un ecran în Time Square din New YorkPentru cei care nu pot vedea eclipsa, NASA a pregătit întreaga zi transmisiuni live pe site-ul nasa.org, care vor fi vizionate în același timp pe ecran în Time Square din New York.