Preţurile la fructele şi legumele din import au crescut cu 20%, în pieţele constănţene

Prețurile la fructele și legumele din import au crescut cu 20%, în piețele constănțene

Deprecierea leului are efecte aproape imediate la nivelul comerciantului de tarabă, care vinde fructe și legume din import. Situația este cu atât mai problematică cu cât necesarul de fructe și legume provine în procent de 65% din import, după cum a declarat ministrul agriculturii, joi, 22 ianuarie, într-o conferință de presă. În acest context, să cumperi iarna roșii, ardei sau castraveți sau fructe precum struguri, căpșuni și pere devine o operațiune din ce în ce mai costisitoare și pe cale de dispariție, pentru românul de rând. „Prețul la fructele și legumele din depozitele en-gros a crescut, în ultimele două săptămâni, cu aproximativ 15 - 20%. Multe dintre produse sunt din import și, odată cu creșterea monedei europene în raport cu leul, angrosiștii au ridicat prețurile. Astfel, și noi suntem nevoiți să facem la fel”, a declarat Ioana Iancu, comerciant în Constanța. În piața Cireșica, prețul unui kilogram de roșii este 6 - 6,5 lei, castraveții au un preț de 11 lei, iar ardeii roșii costă 11 - 12 lei kilogramul. Astfel, pentru a face o salată de legume iarna, trebuie să plătești cel puțin 28 - 30 lei. Dovleceii au un preț de 11 - 12 lei pe kilogram, iar o legătură de salată costă 5 lei. La fel și în piața Tomis III. „Eu iau produsele din București. Spre exemplu, kilogramul de ardei roșii, la en-gros costa spre sfârșitul anului trecut 7,5 lei. Acum prețul este chiar de 9,5 lei pe kilogram. Iar pe tarabă este 11 lei. De-abia ne scoatem cheltuielile pe transport sau închiriere a tarabelor”, a explicat Marian Martiș. Merele în cele două piețe costă 4 - 5 lei kilogramul, mandarinele, 5,5 până la 6,5 kilogramul, iar perele ajung până la 6 - 7 lei kilogramul. Astfel, în această perioadă salata de fructe te poate costa cel puțin 25 de lei. Fără frișcă, doar e criză! În piața Griviței, kilogramul de roșii este mai scump decât în celelalte zone și ajunge la 8 lei. Poți cumpăra și căpșuni importate din Spania cu „doar” 30 lei kilogramul. În schimb merele sunt mai ieftine, la 2,5 - 3 lei kilogramul. „Față de anul trecut, prețurile au crescut cu 20% și în plus, se anunță o nouă scumpire, de la 1 februarie 2009. În aceste condiții, adaosul comerciantului nu poate fi mai mare de 30%. Spre exemplu, iei de la angrosiști castraveți cu 9 lei kilogramul și pe tarabă trebuie să-i vinzi cu cel mult 12 lei pe kilogram”, a afirmat Florina Vlad, comerciant Constănțenii care se încumetă să cumpere fructe și legume de import sunt din ce în ce mai puțini. „Nu ne permitem să cumpărăm fructe și legume, iarna. Și în perioada verii, ne gândim de două ori înainte de a cumpăra astfel de produse. Prețurile în acest moment sunt prea mari, ținând cont de veniturile noastre”, a declarat un pensionar. „Prețurile la majoritatea produselor au crescut cu cel puțin 50 de bani până la 1 leu, pe kilogram, în acest început de an. Va fi din ce în ce mai greu să cumpărăm fructe și legume din import”, a mai spus un cumpărător constănțean.