Preţurile asigurărilor auto obligatorii s-au mărit cu până la 20%

Prețurile asigurărilor auto obligatorii s-au mărit cu până la 20%

Societățile de asigurări locale vorbesc de o creștere normală a tarifelor asigurării auto obligatorii, în noul an. „Tarifele RCA cresc în fiecare an, pentru că suma minimă de asigurare trebuie aliniată la standardele europene”, a declarat un reprezentant de asigurări local. Nu este vorba nicidecum de o creștere semnificativă față de 2008, conform declarațiilor acestora, ci de o majorare în medie de 10% - 15%. „Sigur, prețurile sunt mai ridicate, însă cu 8% până la 20%, la societatea noastră”, a precizat un reprezentant Omniasig. Astfel, la această societate, prima de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, pentru o persoană fizică care deține un autovehicul cu o capacitate cilindrică între 1.401 și 1.600 centimetri cubi, pe 12 luni costă 432 de lei. Pentru o mașină cu o capacitate cilindrică între 1.201 și 1.400 centimetri cubi, pe aceleași număr de luni, prima este de 324 de lei, iar pentru un automobil cu o capacitate de peste 2.000 centimetri cubi, prima este de 720 de lei, pe 12 luni. La Ardaf, prima RCA, pe anul 2009 pentru o Dacia Logan de 1.500 centimetri cubi, este de 456 de lei. Dacă ai o mașină de teren, cu peste 2.000 centimetri cubi, tariful este de 708 lei. Limitele de despăgubire pentru anul 2009 sunt de 300.000 de euro, echivalent în lei, pentru pagubele materiale, respectiv 1,5 milioane euro, pentru vătămări corporale și decese. De menționat că pensionarii beneficiază de reduceri de până la 35%, iar persoanele cu deficiențe locomotorii, deținătoare de autoturisme adaptate la cerințele lor, au reduceri chiar de 50% din prima de asigurare auto obligatori. La Generali, au discount-uri și părinții, care plătesc cu 20% mai puțin. Sistemul prin care prima poate fi mărită sau scăzută dacă asiguratul a fost implicat sau nu în mai multe incidente este privit cu scepticism de reprezentanții de asigurări locali. „Sigur, fiecare asigurator acordă un bonus clienților fideli, însă de un sistem de diferențiere a bonusurilor pe baza accidentelor produse nu poate fi vorba, cel puțin momentan. Este foarte greu să se realizeze o bază de date comună, pentru toate societățile de asigurări și, în plus, soft-ul este scump. Mai mult, dacă introduce cineva acest sistem, asiguratul care a produs mai multe accidente, în cursul unui an se poate reorienta imediat spre altă societate. Aceasta nu știe de trecutul asiguratului, nu are acces la baza de date a asiguratorului anterior și se poate baza doar pe o declarație pe proprie răspundere a viitorului clientul”, a mai declarat reprezentantul de asigurări local.