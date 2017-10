Preţul lucrărilor de construcţii s-a majorat cu 8-10%

Prețul lucrărilor de construcții s-a majorat cu 8-10%

Reacție în lanț pe piața construcțiilor. Scumpirea utilităților a dus la majorarea prețului materialelor de construcții și la creșterea costurilor de operare a firmelor de profil. La final, după mai multe ajustări, prețul metrului pătrat construit a crescut cu 8-10%. Constructorii constănțeni spun însă că prețurile vor crește cu circa 25%, până la finele lui 2008, din cauza aprecierii puternice a monedei europene, care va duce la scumpiri constante ale carburanților, materialelor, transportului și manoperei. Reprezentanții Asociației Române a Antreprenorilor din Construcții (ARACO) estimează că beneficiarii finali vor plăti chiar și mai mult pentru a-și construi o locuință, întrucât developerii imobiliari vor introduce multe costuri suplimentare. În prezent, pe segmentul rezidențial, prețul metrului pătrat construit este, în medie, de 1.000 – 1.200 euro. Dacă pragul de 1.200 euro/mp este depășit, există mari șanse să nu se găsească clienți. Odată cu scumpirea de 10%, prețurile ar ajunge la circa 1.100 – 1.300 euro/mp, motiv pentru care constructorii au început să se orienteze spre materiale de construcții moderne, mai ușoare și mai ieftine. Potrivit datelor ARACO, cantitatea de materiale folosite pe metru pătrat va scădea, în acest an, de la 1,5 la 1,1 tone, prin folosirea cofrajelor termoizolante din polistiren expandat și structurilor de lemn, izolate cu vată minerală, în detrimentul BCA-ului și cărămizii. „Fără o reorientare spre materialele ieftine, prețul metrului pătrat construit va fi mult prea mare pentru a mai fi viabil. În prezent, am făcut o ajustare cu 10% a prețurilor și am ajuns la o medie de 400-450 euro/mp construit”, spune managerul unei firme locale de construcții civile. Majorarea prețurilor a fost aplicată de cele mai multe firme locale, pentru a face față costurilor mari la energie, gaze, motorină și benzină. În schimb, unele firme care construiesc ansambluri rezidențiale se văd nevoite să mențină aceleași prețuri, din cauza contractelor încheiate cu clienții. „Lista noastră de prețuri este fixă până în aprilie 2008. Metrul pătrat construit, fără finisaje, costă 800 euro. Cu finisaje, prețul ajunge la circa 900 euro”, spun reprezentanții „Tomis Plus”. Alte firme de construcții nu au majorat încă prețurile, întrucât au de onorat mai mult contracte încheiate în 2007. „Trebuie să facem însă ajustarea tarifelor, imediat ce vom contracta lucrări noi. Deja resimțim scumpirea carburanților. Transportul muncitorilor la șantiere ne costă cu circa 8% mai mult. Acum, prețurile variază între 400 și 600 euro/metrul pătrat construit”, spune directorul tehnic al unei societăți constănțene de construcții. Nici cei care își construiesc singuri casele nu sunt feriți de scumpiri. Deși cei mai mulți au un stoc de materiale, vor fi nevoiți să plătească mai mult pentru lucrările finale (izolația termică, finisarea).