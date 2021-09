Preţul la electricitate a crescut cu 70% în Grecia de la începutul anului

De asemenea, se adaugă un motiv geopolitic important. Gazprom, compania rusească care este principalul furnizor de gaze naturale al UE, a decis să nu furnizeze gaze suplimentare de care Europa are nevoie înaintea sezonului de iarnă, pentru a pune presiune pe statele UE să aprobe gazoductul Nord Stream 2. Din cauza aceasta, pe lângă cererea mai mare a țărilor asiatice pentru gaz natural lichefiat, au crescut prețurile la import, la 48 de euro pe megawatt/oră, de la nivelul de 25 de euro din luna mai. Prețurile la electricitate pe piețele europene en-gros au explodat iar acum sunt cu mult peste 100 de euro pe megawatt/oră, cele mai mari fiind în Balcani și Ungaria (155 de euro/MWh în Bulgaria, 145 de euro în Serbia, 125 de euro în Croația și Slovenia și 115 euro în Ungaria și România). Însă în Grecia este cea mai scumpă piață a energiei electrice, prețul fiind de 157 de euro/MWh, o creștere de 70% de la începutul acestui an. Consumatorii simt deja impactul prețurilor mai mari și au explodat plângerile către Ministerul Energiei și Autoritatea pentru Reglementarea în Energie (ARE). Confederația Profesioniștilor, Meșterilor și Comercianților a dat alarma privind povara adăugată firmelor mici și mijlocii, spunând că una din patru nu-și poate plăti facturile. Având în vedere că se așteaptă ca prețurile la electricitate să se stabilizeze la aceste niveluri înalte, ARE a propus o mai mare transparență în contractele de electricitate, astfel încât consumatorii să fie informați despre ajustările la prețuri. Furnizorii de curent, inclusiv cel de stat, s-au opus propunerilor iar ARE a extins negocierile până pe 14 septembrie.





