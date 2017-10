Preşedinţi ai legislativelor din Europa, reuniţi la Strasbourg

Președinți ai legislativelor din Europa, reuniți la Strasbourg

Ştire online publicată Vineri, 21 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Președinții forurilor legislative din cele 47 de state membre ale Consiliului Europei și din numeroase state partenere, observatoare și învecinate și lideri ai mai multor organizații interparlamentare s-au reunit, ieri, la Strasbourg, în cadrul unui summit care are loc o dată la doi ani, informează pagina de internet a Consiliului.La Conferința europeană a președinților de parlamente, care are loc sub auspiciile Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), participă circa 350 de delegați, care vor dezbate trei probleme majore: viitorul Curții Europene pentru Drepturile Omului (CEDO), provocările la adresa democrației reprezentative și revoluțiile din lumea arabă. Ieri după-amiază, în deschiderea summitului, au luat cuvântul pre-ședintele APCE, Jean Claude Mignon, secretarul general al Con-siliului Europei, Thorbjorn Jagland, dar și președinta Parlamentului albanez, Jozefina Topalli, în contextul în care Albania deține președinția prin rotație a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. În cadrul lucrărilor summitului, sunt așteptate, astăzi, îndeosebi discursurile președintelui CEDO, Dean Spielmann, în legătură cu prima temă a reuniunii, cele ale președintelui camerei inferioare a parlamentului spaniol, Jesus Posada, omoloagei sale din Austria, Barbara Prammer, și pre-ședintelui legislativului Republicii Moldova, Marian Lupu, în legătură cu cea de-a doua temă, și în fine cele ale președintelui Adunării naționale constituante tunisiene, Mustapha Ben Jafar, Senatului belgian, Sabine de Belthune, și Marii adunării naționale a Turciei, Cemil Cicek, cu privire la cea de-a treia temă. Prima Conferință europeană a președinților de parlamente a avut loc în 1975, ulterior fiind organizată la fiecare doi ani și găzduită alternativ la Strasbourg și într-o capitală a unui stat membru al Consiliului Europei. Agricultori și militanți de pe tot continentul s-au adunat, ieri, la sediul Uniunii Europene de la Bruxelles pentru a cere o politică alimentară care să fie mai corectă cu micii fermieri și mai prietenoasă față mediu și cu țările în curs de dezvoltare, relatează Associated Press. Protestatarii au acuzat faptul că agricultura practicată în prezent în cadrul Uniunii celor 27 este orientată în prea mare măsură către marii producători, în detrimentul fermelor mici, de familie, și au arborat pancarte concludente în acest sens: „Mărimea contează” sau „Nu mega-cocinilor!”.