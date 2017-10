Preşedintele venezuelean a renunţat să mai vină la New York

Președintele venezuelean a renunțat să mai vină la New York

Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a declarat că a renunțat să vină la New York, unde spera să participe la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, „pentru a-și proteja integritatea fizică și viața”, ca urmare a informațiilor privind organizarea de posibile acțiuni violente împotriva sa, informează AFP.Nicolas Maduro a spus că a făcut escală la Vancouver - după întoarcerea dintr-un turneu în China - după ce a primit informații în legătură cu „două provocări grave” privind vizita sa în Statele Unite, ceea ce l-a făcut să renunțe să mai vină la New York.„Când am ajuns la Vancouver, am evaluat informațiile directe care au ajuns la noi din diferite surse. În acest moment, m-am hotărât să-mi continui călătoria până la Caracas și să-mi suspend oprirea la New York pentru a atinge un obiectiv esențial, și anume să-mi păstrez integritatea fizică, viața mea”, a declarat el, într-un discurs difuzat de toate canalele de televiziune din țară.Una din aceste provocări, afirmă Maduro, „a fost gândită pentru a-mi afecta integritatea fizică”, iar cealaltă „ar fi putut conduce la o situație violentă la New York”, a adăugat el.