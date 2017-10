Preşedintele Moldovei vrea puteri sporite şi îi cere lui Iohannis "să se uite doar în curtea lui"

Președintele Moldovei vrea puteri sporite și îi cere lui Iohannis "să se uite doar în curtea lui"

Președintele Igor Dodon a anunțat, marți seara, că pregătește organizarea unui referendum na-țional pentru sporirea împuternicirilor șefului statului, astfel încât să poată dizolva parlamentul pentru a fi organizate alegeri legislative anticipate, relatează Radio Chișinău.Într-o întâlnire cu presa marți, Dodon a declarat că împreună cu un grup de juriști a identificat modalitatea de a provoca alegeri anticipate în acest an.„Voi insista pe organizarea alegerilor parlamentare anticipate. Spun acest lucru în premieră; împreună cu juriștii din aparatul președintelui am identificat practic calea juridică prin care în timpul apropiat vom iniția modificarea Constituției pentru a acorda pre-ședintelui țării dreptul de a dizolva parlamentul în alte cazuri decât cele două prevăzute de legislație.Cel mai probabil vom avea un referendum de extindere a împuternicirilor președintelui țării. Nu este vorba de stat prezidențial, cel puțin nu în această etapă”, a spus el, potrivit portalului Deschide.md.„Noi vom merge la referendum. Vom iniția modificarea Constituției pentru ca președintele să aibă dreptul de a dizolva parlamentul. În acest moment este singura modalitate de a declanșa alegeri anticipate, deoarece actuala majoritate are peste 60 de deputați”, a insistat Igor Dodon.El a indicat că pentru început va propune o inițiativă legislativă privind modificarea Constituției în această privință, iar dacă aceasta va fi respinsă, atunci va declanșa un referendum.Liderul prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, i-a cerut președintelui României, Klaus Iohannis, să renunțe la declarații privind comportamentul politicienilor din Republica Moldova, relatează în pagina sa electronică portalul Deschide.md.Dacă anterior „se permitea” ca cineva să vina cu indicații la Președinția (de la Chișinău), pe viitor acest lucru nu va fi tolerat, a declarat Dodon.„Nu o dată m-am adresat oficialilor români, chiar prin scrisoare oficială, și i-am rugat să-și explice atitudinea față de mișcările unioniste din Republica Moldova: Le susțineți sau nu?”, a spus el. „Eu am văzut declarații la nivel de prim-miniștri din România în care aceștia spuneau că trebuie făcută Unirea.Am văzut că oficialitățile din Republica Moldova tăceau la acest capitol. Am văzut declarația domnului Iohannis la întrevederea cu ambasadorii unde spunea că președintele Republicii Moldova trebuie să conducă în limitele Constituției. Vreau să le răspund colegilor, prietenilor: Poate că până acum se acceptau mesaje la președintele Republicii Moldova cum să se comporte.Avem instituții de stat care pot da aprecieri referitoare la constituționalitatea deciziilor și a pașilor făcuți de președinți. Eu nu am venit să-i spun lui Iohannis de ce nu-l pune pe Dragnea prim-ministru. Eu nu mă bag în chestiunile voastre interne. Cu ce ocazie Iohannis face aprecieri la adresa acțiunilor președintelui Republicii Moldova?”, a declarat Dodon. „Am o rugăminte. Vă rog frumos să ne comportăm ca vecini, fiecare se uită în ograda lui!”, a mai spus acesta.