Preşedintele Germaniei ne recomandă să continuăm lupta împotriva corupţiei

Președintele Germaniei ne recomandă să continuăm lupta împotriva corupției

Ştire online publicată Marţi, 03 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Germaniei, Horst Kohler, a recomandat, luni, României, să continue lupta împotriva corupției, să intensifice eforturile pentru reformarea justiției și realizarea unei birocrații eficiente, arătând că țara noastră „nu are motiv să se odihnească". Kohler, aflat într-o vizită oficială în România de două zile, la invitația lui Traian Bă-sescu, a susținut că Germania este extrem de bucuroasă, ca fost suporter al extinderii UE, de aderarea României, dar că această bucurie este „amestecată cu speranța noastră și de preocuparea că reformele, transformarea va fi conti- nuată". În acest sens președin-tele german a indicat, pe baza raportului de monitorizare a UE, domeniile în care România trebuie să își intensifice eforturile, adică înlăturarea unor „deficiențe în ce privește reforma justiției, a administrației și în ceea ce privește lupta împotriva corupției". Horst Kohler a mai spus că România nu are motiv să se odihnească și, ca și Traian Băsescu, care susținea în urmă cu câteva luni că cetățenii României au prins avionul integrării în timp ce politicienii au rămas la sol, președintele german a mai adăugat că deseori are „impresia că cetățenii români sunt mai departe decât elita politică". În altă ordine de idei, șeful statului german a susținut că țara sa nu are de gând să renunțe la poziția de prim partener comercial al României. Volumul schimburilor comerciale în 2006 a depășit 10 miliarde de euro, dar există în continuare posibilități de coo-perare neexploatate, a adăugat acesta. La rândul său, președintele Traian Băsescu, a admis, răspunzând unei întrebări din cadrul declarațiilor de presă comune, că este conștient că „România trebuie să fie, prin instituțiile sale, mai profundă în lupta împotriva corupției, mai eficientă și mai credibilă". „Sunt de acord că pozițiile unor parlamentari din Bundestag (referitoare la faptul că România are încă restanțe de rezolvat, n.r.) sunt corecte", a mai spus șeful statului român. Semnalele lui Horst Kohler asupra corupției din România nu sunt o noutate. Kohler a fost director al FMI în perioada Guvernului Năstase, perioadă în care a urmărit cu atenție evoluțiile din România, inclusiv eforturile de combatere a corupției. De asemenea, înainte de semnarea tratatului de aderare a României la UE, Kohler, devenit președintele Germaniei atenționa asupra posibilității ca România și Bulgaria să nu fie pregătite complet.