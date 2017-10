Preşedintele „Consumcoop“ Constanţa, Nicolae Chivu, condamnat, definitiv, la trei ani de închisoare cu suspendare

Pentru vânzarea cu acte falsificate a complexului „Hanul Amzacea”

Președintele „Consumcoop“ Constanța, Nicolae Chivu, condamnat, definitiv, la trei ani de închisoare cu suspendare

În anii 2005 - 2006, ziarul „Cuget Liber” a relatat pe larg aspecte legate de vânzarea pe baza unor documente false a complexului „Amzacea”, din Constanța, de către președintele „Consumcoop”, Nicolae Chivu. Între timp, dosarul privind respectiva ilegalitate a fost strămutat de la Constanța la Pitești, unde toate persoanele implicate au fost condamnate, iar la data de 23 martie 2009, Înalta Curte de Casație și Justiție a dat o hotărâre definitivă. Nicolae Chivu, alături de contabilul șef al cooperativei, Maranda Boca, și cei doi cumpărători, Ion Fotin și Marioara Marin, au fost condamnați definitiv la trei ani de închisoare cu suspendare. De o pedeapsă penală nu a scăpat nici notarul care a întocmit documentele, respectiv Doina Gheorghe, care a fost condamnată de Înalta Curte de Casație și Justiție la 3.000 de lei amendă penală. Primii patru au fost judecați pentru comiterea infracțiunilor de fals intelectual, fals în declarații, uz de fals și înșelăciune, iar notarul public Doina Gheorghe, pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu. Vânzare cu documente falsificate grosolan În baza unui contract de vânzare-cumpărare, încheiat la data de 20 iunie 2003, Complexul „Hanul Amzacea“ a fost vândut de conducerea „Consumcoop”. Potrivit sesizării pe baza căreia s-a demarat cercetarea penală, formulată de conducerea „Federalcoop”, Nicolae Chivu și Boca Maranda s-au prezentat în fața notarului public Doina Gheorghe, prezentând documente false, respectiv decizia de atribuire a terenului nr. 209 din 4 iunie 1973, care, în fapt, aparținea unui alt activ atribuit IJECOOP Constanța, la momentul respectiv „Federalcoop”, situat în Palazu Mare - Constanța, precum și o autorizație de construcție, nr. 32520/6.09.1974, pe care au prezentat-o notarului Doina Gheorghe. „Autorizația prezentată notarului public aparține imobilului «Complex comercial Palazu Mare», în autorizația autentică eliberată de IJECOOP Constanța la situarea imobilului este menționată doar localitatea Constanța, iar la rubrica «strada» nu are nici o mențiune, făptuitorii prezentând notarului autorizația falsificată, completând la rubrica «strada» - Amzacea“ - se preciza în plângerea depusă procurorilor. Autorizația autentică pentru executare de lucrări eliberată de Consiliul Popular al Municipiului Constanța pentru imobilul situat în Piața Amzacea ar fi fost autorizația cu nr. 33619/07.10.1969 și nu autorizația prezentată de reprezentanții „Consumcoop“ notarului, cu numărul 32520/6.09.1974. În cuprinsul acestui document real era menționat amplasamentul terenului ce făcea obiectul acestei decizii, însă făptuitorii ar fi modificat în cuprinsul înscrisului respectiv locul unde se afla terenul, din Palazu Mare în Piața Amzacea. Mai mult decât atât, ei ar fi declarat în fals că imobilul ce face obiectul contractului de vânzare cumpărare încheiat cu nr. 1392/20 iunie 2003 s-ar fi aflat în proprietatea „Consum-coop”, lucru susținut, de asemenea, în plângerea înaintată de „Federalcoop”. Procurorii au acuzat ilegalitatea tranzacției La data de 7 martie 2005, procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța au dispus trimiterea în judecată a celor cinci persoane. Potrivit purtătorului de cuvânt al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, procuror Luminița Poenaru, „învinuiții Nicolae Chivu și Maranda Boca, în calitate de președinte și, respectiv, contabil șef ai «Consumcoop» Constanța, au procedat la modificarea documentelor privind imobilul Complexul Comercial «Hanul Amzacea» și împreună cu învinuiții Ion Fotin și Marin Marioara, au perfectat acte de transfer a proprietății către SC «Marion John» SRL Constanța, prin declarații nereale. De asemenea, s-a reținut că notarul public Doina Gheorghe a încălcat art. 45 din Legea 36/1995 și art. 70 din Regulamentul de aplicare a acestei legi, atunci când a autentificat contractul de vânzare-cumpărare privind imobilul din cadrul Complexului Comercial Amzacea. Pentru trimiterea în judecată a notarului public sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu, ministrul justiției a dat aviz favorabil. Prin faptele săvârșite, învinuiții au cauzat un prejudiciu Federalcoop în valoare de 1.251.934.000 lei“. Condamnări usturătoare Dosarul și-a urmat cursul firesc, iar în luna aprilie 2006, magistrații de la Curtea de Apel Pitești - instanță la care procesul a fost strămutat - au dispus condamnarea celor cinci inculpați. Potrivit Curții de Apel Pitești, Nicolae Chivu, Maranda Boca, Ion Fotin și Marin Marioara au fost condamnați la câte trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere, iar notarul Doina Gheorghe la doi ani cu suspendare sub supraveghere. Instanța a mai dispus perioada de încercare de șase ani pentru primii patru inculpați, iar pentru notar o perioadă de încercare de cinci ani. Magistrații au hotărât anularea actelor false existente la dosarul penal și au dispus revenirea părții civile „Federalcoop“ la situația anterioară săvârșirii infracțiunii. De asemenea, judecătorii obligă pe fiecare inculpat în parte la plata a câte 700 lei către stat și a 483 lei către partea civilă. Sentința a fost atacată cu recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție. Instanța superioară s-a pronunțat și ea în dosarul nr. 5144/1/2008 la data de 23 martie 2009, menținând condamnările de trei ani de închisoare cu suspendare a lui Nicolae Chivu, Maranda Boca, Ion Fotin și Marioara Marin, micșorând doar în cazul notarului public Doina Gheorghe pedeapsa de la doi ani cu suspendare la 3.000 de lei amendă penală. Decizia este definitivă.