Preşedintele care nu cheltuieşte aproape nimic din salariu

Președintele care nu cheltuiește aproape nimic din salariu

Ştire online publicată Sâmbătă, 17 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele de stânga al Boliviei, Evo Morales, și-a triplat averea de când a ajuns la putere, în 2006, deoarece nu cheltuiește aproape nimic din salariu și a primit numeroase ponchouri valoroase drept cadou, a declarat vicepreședintele Alvaro Garcia.„Președintele are un salariu de 15.000 bolivari (n.r. - aproximativ 2.100 de dolari), dar nu cheltuiește aproape nimic”, a dezvăluit vicepreședintele, în cadrul unei conferințe de presă.Președintele deține, în plus, o casă și două terenuri și primește „cadouri care nu au nimic de-a face cu obținerea unor favoruri”, a precizat Garcia.Evo Morales a mărturisit el însuși, recent, că averea sa a crescut grație numeroaselor ponchouri de alpaca și lână pe care le primește cadou și care, potrivit lui, valorează cel puțin 200 de dolari fiecare.Președintele bolivian, care a fost păstor pe platourile andine în copilărie, apoi trompetist și cultivator de frunze de coca, beneficiază de alimente gratuite din partea președinției și se bucură de statutul de invitat, în timpul călătoriilor, potrivit vicepreședintelui.Guvernul bolivian a declarat, recent, că Morales, primul președinte de origine amerindiană al țării, are o avere netă de 2,7 milioane de bolivari, respectiv 388.000 de dolari, într-o declarație oficială obligatorie.