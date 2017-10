Preşedintele american va anunţa demisia secretarului agriculturii

Președintele american va anunța demisia secretarului agriculturii

Ştire online publicată Vineri, 21 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele american George W. Bush va anunța demisia secretarului agriculturii, Mike Johanns, a anunțat o sursă oficială citată de Reuters. Președintele american are programată o intervenție la ora 13.30 GMT (16.30, ora României). Un oficial sub acoperirea anonimatului a confirmat că anunțul se referă la Johanns și decizia sa de a demisiona. Presa speculase cu privire la decizia sa de a părăsi administrația pentru a candida pentru Senat din partea statului Nebraska.