Presa Suedia: "Românii sunt flămânzi, în timp ce mega Catedrala Mântuirii Neamului se ridică"

Ştire online publicată Joi, 25 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Construirea Catedralei Mantuirii Neamului este criticata de un liberal suedez, care noteaza ca Uniunea Europeana ar trebui sa ceara ca Romania sa isi indeplineasca obligatiile de membru si sa faca o prioritate din cetatenii sai saraci, inaintea proiectului "faraonic" al cladirii, scrie Ziare.com."Romanii sunt flamanzi, in timp ce mega-catedrala se ridica", titreaza site-ul suedez The Local, intr-un articol semnat de asistentul social Jenny Sonesson, fost consilier politic al Cabinetului suedez, din partea Partidului Liberal.Peste 200 de oameni lucreaza zi si noapte la Catedrala Mantuirii Neamului. Aceasta povesteste cum, pe masura ce se plimba pe strazile capitalei suedeze Stockholm, in perioada Craciunului, trece pe langa "ceea ce a devenit o caracteristica a strazilor din Suedia in ultimii ani - imaginea cersetorilor romani", care stau "infasurati in paturi, incercand sa alunge frigul iernii", scrie realitatea.net.