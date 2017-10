Preotul Ciutoiu susţine că era drogat atunci când a fost filmat făcând sex cu o femeie

Preotul Ciutoiu susține că era drogat atunci când a fost filmat făcând sex cu o femeie

Preotul din Cernavodă care a apărut într-un filmuleț porno postat pe internet nu va mai sluji la biserică. Chemat la audieri de reprezentanții Arhiepiscopiei Tomisului, preotul Florin Ciutoiu, de la Biserica „Sf. Andrei”, din Cernavodă, a spus că în anul 2004 a fost solicitat să facă un serviciu religios în București, unor persoane care urmau să-l ajute să termine de ridicat biserica la care slujește. Când a ajuns în capitală, el a fost condus la un restaurant, unde au mâncat și au băut. Ciutoiu susține că persoanele în cauză au profitat de un moment de neatenție din partea lui și i-au pus substanțe psihotrope în pahar. Ulterior, au plecat spre un apartament, unde ar fi urmat să facă o sfeștanie. La un moment dat, preotul s-a trezit singur într-o cameră, cu o fată care a început să-i facă avansuri, iar în cele din urmă au întreținut relații sexuale normale și orale. Florin Ciutoiu susține că era foarte confuz, își dădea seama ce se întâmplă, însă nu avea voința de a se opune, ca și cum ar fi fost drogat. Totodată, el nu știa că este filmat. La două săptămâni de la întâmplare, preotul spune că a primit un telefon. De la celălalt capăt al firului, un bărbat l-a avertizat: „De-acum înainte să ai grijă ce faci!” i-a spus acesta după care a închis mobilul. De atunci, nimeni nu l-a mai deranjat cu această problemă până la apariția filmulețului pe internet. Pe de altă parte, preotul spune că, la scurt timp de la acea întâlnire, s-a spovedit duhovnicului său, spunându-i despre cele întâmplate. Mai mult, după apariția filmulețului pe Internet, el a sesizat Arhiepiscopia și s-a autosuspendat din preoție. Purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei, Eugen Tănăsescu, a declarat că a fost deschisă o anchetă în acest caz, pentru a se stabili dacă preotul a participat cu bună știință la realizarea filmului respectiv. În cazul în care Florin Ciutoiu va fi găsit vinovat, el riscă să fie caterisit, adică nu va mai putea sluji niciodată biserica. Iubit de enoriașii din Cernavodă Eugen Tănăsescu a mai precizat că Florin Ciutoiu are 31 de ani, este preot din anul 2002 și a avut un comportament exemplar în comunitatea pe care o slujește, enoriașii fiind foarte mulțumiți de el. „Nu am avut niciodată reclamații la adresa lui, nici din partea enoriașilor și nici din partea celuilalt preot care lucrează la Biserica «Sf Andrei», din Cernavodă” a adăugat purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului, Eugen Tănăsescu. În ceea ce privește persoanele care l-au atras la București, reprezentanții Arhiepiscopiei spun că, deocamdată, acest lucru este un detaliu important în anchetă, cu atât mai mult cu cât ei nici măcar nu l-au mai ajutat să ridice mai repede biserica, așa cum îi promiseseră. Cât despre ceea ce a făcut Florin Ciutoiu în acel apartament, înaltele fețe bisericești spun că este un mare păcat, pentru că este un adulter. „Relațiile sexuale în afara căsătoriei sunt interzise, cu atât mai mult, atunci când este vorba despre un preot” a declarat Enache Drăguș, preot inspector la Arhiepiscopia Tomisului. În altă ordine de idei, reprezentanții Arhiepiscopiei nu exclud nici varianta ca acest film să fi fost realizat de persoane care doreau să denigreze Biserica și să creeze o imagine defavorabilă preoților. Vizavi de cele întâmplate, preotul Florin Ciutoiu nu a depus nicio plângere la Poliție. În urmă cu câteva zile, el a apărut într-o înregistrare video în timp ce face sex normal și oral cu o femeie, alta decât soția sa. Filmarea a fost postată pe un site sub titlul „Preotul Ciutoiu - perversul Cernavodei”.