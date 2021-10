Preot, despre vaccin: „O să fac și boosterul. Pentru că primul om care m-a luat în brațe, chiar înaintea mamei, a fost un medic"

Potrivit Antena3.ro, Crin-Tradafil Theodorescu, custodele peşterii Izvorul Tăuşoarelor din Bistriţa-Năsăud face apel la credincioşi să nu se certe pe baza vaccinării. El îndemnă oamenii să facă din "iubire acoperiș deasupra fratelui, că cine a pierdut iubirea l-a pierdut pe Dumnezeu că Dumnezeu este iubire și abia pe urmă se numără dreptatea și paturile libere din ATI".







„Primul om care m-a luat în brațe, chiar înaintea Mamei, a fost un medic"



„Da, m-am vaccinat fluierând și o să fac și boosterul. Pentru că singura grădină în care dau cu sapa e conștiința mea. Pentru că primul om care m-a luat în brațe, chiar înaintea Mamei, a fost un medic. Pentru că băiatul meu, căruia i-am făcut băiță până la un an, ceva mai citit ca mine și lucrând în cercetare, mă mângâie pe frunte, într-o inversare zăpăcitoare de roluri, și-mi spune că e în regulă să mă vaccinez.



Pentru că am făcut-o deja, de jumătate de an, și tot păcătos am rămas, tot leneș, tot cu găurile alea-n aripile botezului; nici mai bun și nici mai rău. Pentru că nu cred că povestea asta e altceva decât o chestiune medicală, iar eu nu sunt medic. Eu sunt preotul Domnului, cel mai răpciugos dintre ei. Eu sunt dovada cu puls și colesterol că Dumnezeu e iubire și că iubirea Lui lucrează ca o dăltiță-ntr-un bloc de marmură de Kavala. Cioc-cioc...așa lucrează Dumnezeu”, scrie preotul Crin-Triandafil Theodorescu pe pagina sa de socializare.

