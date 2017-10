Premiul Academiei Române pentru istoria artei a revenit dr. Doina Păuleanu

Directorul Muzeului de Artă Constanța, dr. Doina Păuleanu, se numără printre cele aproape 70 de personalități din 14 domenii de activitate care vor primi premiile Academiei Române pe anul 2005, acordate miercurea viitoare, la ora 11.00, în Aula Academiei. Academia Română acordă în fiecare an premii pentru domenii precum știință și tehnologia informației, filologie și literatură sau științe istorice și arheologie. Dr. Doina Păuleanu va primi premiul „George Oprescu” în domeniul istoriei artei pentru lucrarea „Constanța 1878-1928. Spectacolul modernității târzii”. Însumând 1.000 de pagini și apărută în condiții grafice deosebite la Editura Arcade, lucrarea cuprinde chipuri de oameni, locuri, case, palate, obiceiuri, povești, impresii ale călătorilor străini. Totodată, pasionată de istoria arhitecturii, autoarea acordă spații generoase descrierilor unor monumente, din păcate, multe astăzi dispărute, din orașul de la malul mării. „Mă simt onorată de acest premiu cu atât mai mult cu cât, în evaluare, a contat modul în care am abordat subiectul”, ne-a declarat dr. Doina Păuleanu. Constanța este reprezentată la gala premiilor Academiei Române și de prof. Victor Ciorbea, recompensat cu „Mihail Kogălniceanu” al Academiei Române pentru lucrarea „Evoluția Dobrogei între 1918-1944. Contribuții la cunoașterea problemelor geo-politice, economice, demografice, sociale și ale vieții politice și militare”, apărută la Editura Ex Ponto, Constanța, în anul 2005. Regizorul Alexa Visarion și scriitoarea Florina Ilis, alți premianți ai Academiei Române La categoria filologie și literatură, premiul „Ion Creangă” al Academiei Române pentru 2005 s-a acordat ex-aequo Florinei Ilis și lui Ștefan Stoica pentru „Cruciada co-piilor”, respectiv „O limbă comună”, iar premiul „Lucian Blaga” a revenit lui Florin Țurcanu și lui Alex Ștefănescu, pentru lucrările „Mir-cea Eliade - un prizonier al istoriei” și „Istoria literaturii române contemporane”. Premiul „Mircea Florian”, în domeniul filosofiei, teologiei, psihologiei și pedagogiei, a revenit lui Ion Pogorilovschi, pentru lucrarea „Sophrosyn sau Cumințenia Pământului”. Premiul pentru întreaga creație teatrală și cinematografică i-a revenit lui Alexa Visarion, iar premiul „George Enescu” pentru muzică i s-a acordat compozitoarei și dirijoarei Carmen-Maria Cârneci. Conducere interimară la UAP Constanța Noul președinte al filialei Constanța a Uniunii Artiștilor Plastici Constanța este Aurelian Broască, dr. Doina Păuleanu, care a deținut această funcție până de curând fiind aleasă, la București, membru în Conducerea Operativă a U.A.P din România pentru teritoriu. „Până la următoarele alegeri la nivelul filialei, Aurelian Broască va ocupa această funcție interimar”, ne-a explicat dr. Doina Păuleanu.