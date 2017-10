Premiile OSCAR 2013

Lungmetrajul "Argo", de Ben Affleck, a primit premiul OSCAR pentru cel mai bun film, la cea de-a 85-a gală de decernare a acestor distincții, care a avut loc la Los Angeles. Ceremonia, transmisă prin LIVE TEXT pe Mediafax.ro, a fost transmisă în direct de HBO România.Cea care a prezentat cea mai importantă categorie a premiilor Oscar, "cel mai bun film", a fost chiar prima doamnă a Americii, Michelle Obama, cu ajutorul veteranului actor Jack Nicholson. De la Casa Albă, Michelle Obama a anunțat titlul lungmetrajului premiat cu Oscar anul acesta, "Argo", în regia lui Ben Affleck.Anul acesta, la categoria "cel mai bun film" au mai fost nominalizate "Amour", de Michel Haneke, "Django Unchained", de Quentin Tarantino, "Zero Dark Thirty", de Kathryn Bigelow, "Lincoln", de Steven Spielberg, "Les Miserables", de Tom Hooper, "Life of Pi", de Ang Lee, "Silver Linings Playbook", de David O. Russell, și "Beasts of the Southern Wild", de Benh Zeitlin.Cu șapte nominalizări la OSCAR thrillerul "Argo" prezintă rocambolesca misiune de salvare a unor diplomați americani în timpul Revoluției iraniene din 1979. Anterior, filmul a câștigat toate premiile importante din sezonul hollywoodian din acest an - Globul de Aur și premiile decernate de Sindicatul actorilor americani (SAG), Sindicatul producătorilor americani (PGA), Sindicatul regizorilor americani (DGA) și Sindicatul scenariștilor americani (WGA) -, dar și prestigiosul trofeu britanic BAFTA și premiul César."Argo"Daniel Day-Lewis ("Lincoln")Jennifer Lawrence ("Silver Linings Playbook")Christoph Waltz ("Django Unchained")Anne Hathaway - "Les Miserables"Ang Lee ("Life of Pi")"Amour" (Austria)"Brave""Django Unchained""Argo""Paperman", regia John Kahrs"Life of Pi" - Claudio Miranda"Life of Pi""Anna Karenina""Les Miserables""Curfew", regia Shawn Christensen"Inocente", regia Sean Fine și Andrea Nix"Searching for Sugar Man""Les Miserables""Zero Dark Thirty" și "Skyfall""Argo""Lincoln"Mychael Danna ("Life of Pi")"Skyfall" ("Skyfall")