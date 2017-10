Premiile Brit Awards 2016: Adele, marea câştigătoare a Galei

Premiile Brit Awards 2016: Adele, marea câștigătoare a Galei

25 Februarie 2016

Cântăreața Adele a câștigat Brit Award pentru melodia britanică a anului, cu piesa "Hello", la gala de miercuri seară de la Londra, transmite Reuters. Prezentat de modelul britanic Suki Watwerhouse și solistul Simon Le Bon, a fost al doilea premiu al serii pentru artistă, după cel de cea mai bună cântăreața britanică.A 36-a ediție a Brit Awards, premiile industriei muzicale britanice acordate în fiecare an, echivalentul Grammy Awards din Statele Unite, este găzduită în acest an de imensa sală O2 din Londra. Însă evenimentul ar putea fi afectat de polemica declanșată în privința absenței artiștilor care reprezintă stilurile de muzică urbană sau a reflectării diversității etnice a țării, ecou la criticile formulate împotriva lipsei artiștilor de culoare în acest an la Oscaruri, transmite AFP, citată de Agerpres.Rapperul britanic Stormzy, care a avut anul trecut o piesă în top 10 al vânzărilor din Marea Britanie, s-a arătat dezamăgit că familia sa muzicală nu este reprezentată la gală. Laura Mvula, cântăreață de muzică soul, a anunțat că nu va asista la ceremonie din cauza "problemei diversității". Alexis Petridis, critic rock la The Guradian, a acuzat Brit Awards că "fac muzica pop britanică mai plicticoasă decât este de fapt".Organizatorii s-au apărat spunând că scopul lor a fost să onoreze artiștii care au avut cele mai bune rezultate în privința vânzărilor, dar au admis că poate a venit momentul să arunce "o privire nouă" asupra felului în care sunt aleși nominalizații. În curând va fi creat un comitet care să îi ajute în deschiderea spre talente mai diverse, au adăugat ei.Alături de cântăreți britanici, la categoria artiști internaționali au fost nominalizați Bjork, Lana Del Rey, Meghan Trainor, Alabam Shakes și Eagles of Death Metal, grupul rock californian care concerta la Bataclan când sala de spectacole pariziană a fost atacată de jihadiști, în 13 noiembrie.Formația Coldplay ar putea intra în istoria prestigioaselor premii ale muzicii britanice, Brit Awards, dacă va primi, așa cum se preconizează, cel de-al patrulea trofeu al său pentru ''Cel mai bun grup muzical al anului'' în cadrul ceremoniei ce va avea loc miercuri seara la Londra, în care Adele pleacă din postura de mare favorită la categoria ''Cel mai bun album'' și ''Cea mai bună solistă'', transmite BBC.Gala se va desfășura pe uriașul stadion O2 Arena și include în program un moment special pentru omagierea lui David Bowie, care a murit la începutul acestui an și este considerat drept unul dintre cei mai mari muzicieni britanici. În 2014, el a fost desemnat ''Cel mai bun interpret al anului'' la Brit Award, dar a apelat la fotomodelul Kate Moss pentru a primi premiul în numele lui.Coldplay, cuartetul condus de Chris Martin, a mai fost câștigător la Brit Awards în 2001, 2003 și 2012, iar în acest an figurează pe lista de nominalizări pentru albumul ''A Head Full Of Dreams'. Grupul concurează și la categoria 'Cel mai bun album'', dar concurența este foarte puternică, mai ales din cauza tinerei Adele și a albumului ei ''25'', care s-a vândut în 2,73 milioane de copii. Interpreta de 27 de ani ar putea câștiga și la alte categorii în 2016, fiind printre nominalizați și la ''Cea mai bună solistă'', și totodată la ''Cel mai bun single'' și, respectiv, ''Cel mai bun videoclip'' pentru melodia ''Hello''. În plus, Adele va fi și una dintre vedetele invitate să cânte la acest mare eveniment al lumii muzicale, privilegiu pe care îl mai au Rihanna, Justin Bieber, The Weeknd și Little Mix.Tot la patru premii aspiră și interpretul James Bay și grupul Years &Years, în timp ce Calvin Harris și Jess Glynne sunt nominalizați fiecare la câte trei categorii. O mențiune aparte merită nominalizarea interpretei Amy Winehouse, care a încetat din viață în anul 2011, la numai 27 de ani. Nominalizarea s-a făcut după difuzarea în 2015 a benzii sonore a documentarului ''Amy'', despre viața îndrăgitei soliste.