Premierul sârb: Serbia nu își va închide niciodată granițele pentru imigranți

Ştire online publicată Joi, 27 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Serbia nu își va închide niciodată granițele pentru imigranți, a declarat premierul sârb Aleksandar Vucic miercuri pentru Reuters, însă, a subliniat el, liderii UE ar trebui să pună la punct un plan privind modul în care ar trebui să se facă față zecilor de mii de imigranți care ajung în regiunea Balcanilor.Aproximativ 100.000 de imigranți, mulți dintre ei din Siria și alte zone de conflict din Orientul Mijlociu, au intrat în Serbia în acest an în drumul lor către nordul Ungariei și zona Schengen. Ungaria construiește un gard înalt de 3,5 metri de-a lungul celor 175 de kilometri de frontieră cu Serbia în încercarea de a-i ține pe imigranți la distanță.'Noi nu vom ridica niciodată garduri sau ziduri', a declarat premierul sârb Aleksandar Vucic în interviul acordat înainte de reuniunea privind Balcanii de Vest de la Viena, potrivit Agerpres.ro.'Vorbim despre oameni disperați, nu vorbim despre criminali și teroriști', a spus Vucic. 'Ei se află doar pe drumul lor în încercarea de a găsi o viață mai bună pentru ei și copiii lor: au nevoie de ajutor, nu au nevoie de condamnare și pedeapsă', a mai spus el, adăugând că 'nu poți opri afluxul de viață cu garduri'.Refugiații vor găsi pur și simplu alte căi de a ajunge în vestul Europei, a spus el. 'Ei ar putea trece prin Bulgaria și România, ar putea trece prin Croația', a adăugat premierul sârb.Aproximativ 100.000 de imigranți, majoritatea din Siria și din alte zone de conflict din Orientul Mijlociu, au intrat în Serbia în acest an cu destinația Ungaria.Serbia care dorește să înceapă negocierile de aderare la Uniunea Europeană anul acesta, a primit câteva sute de mii de euro din partea UE sub formă de ajutor pentru refugiați, însă premierul Vucic a afirmat că suma nu acoperă costurile pentru acordarea de sprijin acestora.