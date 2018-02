Premierul polonez îi critică pe "blatiştii" din NATO

Premierul polonez îi critică pe "blatiștii" din NATO

Premierul polonez Mateusz Morawiecki a criticat implicit state europene precum Germania pentru nivelul cheltuielilor de apărare, apreciind că aceste țări se comportă precum niște „blatiști” în NATO, profitând de umbrela protectoare comună, transmite AFP.„Cine pune în pericol coeziunea NATO? Cel care spune că fiecare trebuie să cheltuiască 2% pentru apărare, ca să existe o solidaritate între state? Sau «blatistul» care cheltuiește doar 1%, dar trăiește sub un scut protector comun?”, a întrebat retoric premierul Mateusz Morawiecki într-un interviu publicat, joi, de cotidianul german Die Welt.Președintele american Donald Trump a criticat de mai multe ori statele NATO, în special Germania, care nu respectă deocamdată angajamentul asumat în cadrul Alianței de a aloca 2% din PIB cheltuielilor de apărare.Bugetul de apărare al Germaniei depășește cu puțin 1% din PIB, în timp ce Polonia a atins deja ținta de 2%.„Blatistul pune în pericol unitatea Occidentului”, a continuat Morawiecki, în ajunul întâlnirii cu cancelarul Angela Merkel, programată vineri, la Berlin.El a reproșat, per ansamblu, Europei că „a tratat până acum cu ușurință apărarea și a trăit sub umbrela oferită de «pax americana»”.