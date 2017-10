Premierul desemnat al Moldovei se retrage. Majoritatea parlamentară îl propune pe Pavel Filip

Vineri, 15 Ianuarie 2016

Criza politică din Republica Moldova se adâncește. Premierul desemnat al Republicii Moldova, Ion Păduraru, a anunțat vineri că se va retrage din funcția desemnată, întrucât majoritatea parlamentară existentă îl propune pe Pavel Filip. Păduraru a anunțat că președintele Timofti a semnat deja decretul prin care se abrogă desemnarea lui pentru funcția de premier. Reamintim că majoritatea parlamentară declarată i-a solicitat președintelui Nicolae Timofti revocarea decretului prin care Păduraru a fost numit joi la conducerea guvernului și desemnarea lui Pavel Filip în funcția de premier, informează Realitatea.net.Redăm, în continuare, declarație lui Ion Păduraru, în care a anunța că renunță la desemnarea sa pentru funcția de premier:"Nu cred ca ar fi în beneficiul țarii să existe o eventuală confruntare cu eventuala majoritate parlamentara si cu deputatii. Prin urmare, nu mai am statutul de premier desemnat, personal consider că candidatura( Pavel Filip) este una de compromis, iar președintele Republicii Moldova urmează să o examineze", a spus Păduraru, într-o declarație de presă transmisă de la Chișinău.Ion Păduraru, secretar general al Președinției Republicii Moldova, a declarat că instituția prezidențială a primit vineri dimineață un document semnat de președintele Partidului Democrat, Marian Lupu, prin care președintele Timofti a fost informat că majoritatea parlamentară nu este de acord cu candidatul nominalizat la funcția de prim-ministru.Totodată, prin demersul respectiv se cere revocarea decretului prezidențial, cu promisiunea că în viitorul apropiat va fi prezentată o listă de susținere a unui alt candidat.Vlad Țurcanu, purtătorul de cuvânt al președintelui Nicolae Timofti, a confirmat că majoritatea parlamentară i-a prezentat Președinției o nouă candidatură pentru postul de premier, în persoana ministrului în exercițiu al tehnologiei informației și comunicațiilor, Pavel Filip. Acest demers va fi analizat de Președinție, a precizat Țurcanu, scrie Agerpres.Premierul desemnat Ion Păduraru a declarat că a început deja discuțiile cu privire la inițierea negocierilor cu grupurile politice parlamentare. 'În calitate de candidat la funcția de prim-ministru sunt categoric împotriva alegerilor anticipate. Astfel, voi construi un dialog în vederea găsirii unui compromis ca să venim joi cu un program de guvernare. Totuși, cred că la alegeri anticipate nu se va ajunge', a spus Păduraru.Potrivit Constituției Republicii Moldova, candidatul desemnat la funcția de prim-ministru are la dispoziție 15 zile pentru a cere votul de încredere al parlamentului asupra programului și componenței guvernului.